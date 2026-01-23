Župan obsojen, ker je prenovil kapelico

NAMEN JE BIL DOBER

Franci Vovk je leta 2022 na lastno pest podrl Lukčevo kapelico, spomenik lokalnega pomena.

Septembra 2022 smo v Slovenskih novicah razkrili samovoljo takratnega in tudi sedanjega župana Dolenjskih Toplic Francija Vovka, ki je dal na lastno pest podreti Lukčevo kapelico, kulturni spomenik lokalnega pomena. Namesto porušene je postavil novo. To je, kot nam je zaupal takrat, plačal iz lastnega žepa. Zaradi tega dejanja je 13. januarja sedel na zatožno klop novomeškega sodišča, saj kapelica ni bila obnovljena v skladu s pravili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS). Župan je krivdo na sodišču priznal, ali bo kazen postala pravnomočna, pa je odvisno od tožilstva, ki bo ...