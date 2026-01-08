  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLICIJSKA PREISKAVA ŠE V TEKU

Župan po tragediji, v kateri je umrl devetletni otrok: »Celotna skupnost je v šoku«

Poudarja, da v tem trenutku o podrobnostih nesreče še ne more govoriti.
FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Dejan Javornik
STA, A. G.
 8. 1. 2026 | 18:32
 8. 1. 2026 | 18:36
2:10
A+A-

Preiskava tragične nesreče pred osnovno šolo v Šmartnem pri Litiji, v kateri je v sredo umrl devetletni otrok, še poteka, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Po navedbah policije je do tragične nesreče prišlo na prometni površini pred osnovno šolo, policija preiskuje sum kaznivega dejanja. V Šmartnem pri Litiji je v sredo prišlo do tragične nesreče. Po navedbah Generalne policijske uprave je 45-letni voznik tovornega vozila peljal v smeri vhoda v športno dvorano osnovne šole in pri zavijanju desno trčil v devetletnega otroka, ki se je takrat gibal ob desni strani tovornega vozila. Otrok se je pri tem tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

»Vse okoliščine prometne nesreče, smer in stran vožnje oziroma manever vozila, hoja pešca, kot tudi druge okoliščine, povezane z dogodkom, so stvar zbiranja obvestil ter preiskave suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper varnost javnega prometa, ki še intenzivno poteka,« so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Pri ogledu sta sodelovala preiskovalni sodnik in tožilec, podrobnosti pa zaradi interesa preiskave na policiji ne morejo pojasnjevati. O vseh okoliščinah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so zapisali. 

Policijska preiskava še v teku

Blaž Izlakar FOTO: Bojan Rajšek
Blaž Izlakar FOTO: Bojan Rajšek

»Celotna skupnost je v šoku zaradi tragedije, ki se je zgodila pri Osnovni šoli Šmartno,« je za STA navedel župan občine Šmartno pri Litiji Blaž Izlakar. Potrdil je, da je do nesreče prišlo na prostoru pred osnovno šolo. »V neposredni bližini je gradbišče novega vrtca, ki ni v povezavi s tragičnim dogodkom,« je navedel Izlakar.

Ker je policijska preiskava še v teku, župan poudarja, da v tem trenutku o podrobnostih nesreče še ne more govoriti. Zagotavlja pa, da bodo na občini »storili vse, kar je v naši moči, tako pri sodelovanju v policijski preiskavi kot v nudenju podpore in pomoči vpletenim v tem tragičnem dogodku«.

Več iz teme

nesrečapolicijasmrtprometna nesrečasmrtna nesrečapreiskavaOŠ Šmartno pri Litijiosnovna šolatragedijasmrt otrokaSlovenijahuda prometna nesreča
ZADNJE NOVICE
20:47
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
CRANS MONTANA

Italija sprožila preiskavo zaradi tragedije v švicarskem baru, kjer je umrlo 40 ljudi

V milanski bolnišnici sicer zdravijo še 11 Italijanov, ki so bili poškodovani v požaru, pri čemer jih je pet v kritičnem stanju.
8. 1. 2026 | 20:47
20:41
Novice  |  Slovenija
70. LETNICA

Orali so ledino predvajanja kino predstav v Slovenskih goricah

Obeležili so 70. letnico društvenega kinomatografa v Sveti Trojici v Slovenskih goricah.
8. 1. 2026 | 20:41
20:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
OSUMLJENCI IZ TUJINE

Koprski kriminalisti razvozlali oborožene rope igralnice v Ankaranu, rop menjalnice ...

Osebe, za katere so ugotovili, da so utemeljeno osumljene navedenih ropov, so kazensko ovadili na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Kopru.
8. 1. 2026 | 20:13
19:52
Novice  |  Slovenija
ODHOD ORTOPEDOV

V UKC Ljubljana so ob informacijah o odhodih zdravnikov danes pojasnili tole

Ponovno so zagotovili, da nemoteno izvajajo vse programe in storitve, posamični odhodi pa ne morejo bistveno vplivati na izvajanje storitev.
8. 1. 2026 | 19:52
19:38
Novice  |  Svet
V AVSTRIJI

Naredite mi ta nacistični simbol! Škandal v poklicni šoli, ravnatelj takoj poklical policijo

Cilj preiskave je ugotoviti, kako je prišlo do sporne naloge in katere okoliščine so privedle do njenega nastanka.
8. 1. 2026 | 19:38
19:16
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLARNI MRAZ NI HEC

Ste točili gorivo pred 15. novembrom? Čakajo vas težave

Poletno dizelsko gorivo je pozimi smrt za avto. Tudi jesenska mešanica, ki se je na črpalkah točila do 15. novembra, je ob današnjih temperaturah, ki so segale celo do -25 stopinj Celzija, popolnoma neustrezna. Kaj storiti, če tankate bolj poredko in imate v rezervoarju neustrezno gorivo? In kaj svetujemo voznikom električnih vozil?
8. 1. 2026 | 19:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Lifestyle  |  Stil
RECEPTI

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
20. 2. 2024 | 13:39
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki