Župana Balažica odpeljali v zapor

Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor, poroča portal 24ur. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo.

Kriminalisti so v četrtek izvedli 42 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih, pri 20 fizičnih, šestih pravnih osebah in pri organu lokalne skupnosti. Predkazenski postopek poteka zaradi suma storitve več kot 20 korupcijskih dejanj - jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje.

Kaznivih dejanj je osumljenih 20 fizičnih oseb in ena pravna oseba, prostost so policisti odvzeli dvema osebama, ki sta bili privedeni k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Ljubljani, sodnik jima je odredil sodno pridržanje.

Pripor za 30 dni

Pripor zoper Balažica je predlagalo Specializirano državno tožilstvo, a ga je konec minulega tedna preiskovalni sodnik izpustil iz pridržanja. Tožilstvo se je zoper odločitev pritožilo in s pritožbo uspelo. Po informacijah Balažičevega odvetnika Milana Krstića je tožilec vztrajal pri priporu samo za Balažica. Ta bo trajal 30 dni. Balažicev odvetnik je na ta sklep senata ljubljanskega okrožnega sodišča že napovedal pritožbo, še poroča 24ur.

Župan Moravč je sicer osumljen dveh kaznivih dejanj sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje, dveh kaznivih dejanj jemanja podkupnine in šestih kaznivih dejanj sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, izhaja iz odredbe, ki jo je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani.

Izrabil župansko funkcijo?

Kot so v njej navedli, iz predloga Specializiranega državnega tožilstva med drugim izhajajo utemeljeni razlogi za sum, da naj bi Milan Balažic storil kaznivo dejanje sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje s tem, »da je izrabil položaj in resnični vpliv ter posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti«, za to pa je sprejel nagrado.

Balažic je po navedbah iz odredbe »izrabil položaj župana in posredoval pri občinskih svetnikih občine Moravče, da bi potrdili spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Mošenik«, na podlagi katerega bi podjetju za proizvajanje peska Termit iz Moravč omogočili nadaljnje delovanje peskokopa. To je sicer tudi v nasprotju z izsledki agencije za okolje o škodljivosti vplivov na okolje iz leta 2019 in občinskega dokumenta o vplivih na okolje iz leta 2020.

Balažic naj bi za to posredovanje od direktorja podjetja Termit Antona Serianza med drugim prejel plačilo kuhinje v hiši v vrednosti okoli 26.000 evrov. Zahteval in sprejel naj bi tudi vsaj 5770 evrov, ki pa naj bi jih sprejela njegova partnerka Nina Krajnik, sicer nekdanja kandidatka za predsednico republike.

Na policiji so tudi razkrili, da je zoper enega od dveh osumljencev, ki sta bila pridržana, že uvedena sodna preiskava. Kdo je osumljenec, niso navedli. Skupna vrednost doslej dokumentiranih materialnih koristi pa po pojasnilih policije presega 50.000 evrov.