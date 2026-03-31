  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA CVETNO NEDELJO

Na cvetno nedeljo župnik zalotil tatiča, sledil je napad (FOTO)

Neznanca sta pred tem poskušala krasti v cerkvi, policisti ju še iščejo.
Dopoldne so pred cerkvijo v Dolenjskih Toplicah najprej blagoslovili zelenje in imeli mašo, popoldne pa je sledil šok. FOTO: Rok Mihevc, Radio Ognjišče
Tanja Jakše Gazvoda
 31. 3. 2026 | 07:05
3:56
A+A-

Minuli konec tedna so kristjani praznovali cvetno nedeljo, začetek velikega tedna, ki vodi do velike noči, največjega krščanskega praznika. Praznično vzdušje je preželo tudi Dolenjske Toplice. Številni so v cerkev, kot veleva tradicija, k blagoslovu prinašali butare, cvetje in vejice, simbol miru, blagoslova in zaščite. A praznik je dobil grenak priokus. Po drugi uri popoldne sta namreč cerkev obiskala nepridiprava z le enim namenom: da bosta kradla. Pri tem početju ju je zelo nazorno posnela varnostna kamera, presenetil pa domači župnik Igor Stepan.

Videonadzorna kamera je nameščena prav nad škatlo za prostovoljne prispevke.

Tako je zapisal na Facebookov profil Župnije Toplice: »Današnja nedelja je pestra. Poleg vsega ostalega smo imeli še poskus kraje v cerkvi v Toplicah. Dva neznanca sta poskušala na že znan način iz nabiralnika dobiti denar. Ko sem ju ujel pri dejanju in rekel, da bom poklical policiste, me je eden on njiju napadel in odrinil. Zaradi hitre reakcije, v kateri sem se umaknil, se ni nič zgodilo. Ko sem se umaknil, sta pobegnila proti parkirišču pri pošti in se hitro odpeljala. Hvala policistom iz Dolenjskih Toplic za hiter odziv. Upam, da nepridiprava najdejo. Bodimo pozorni na neznance, ki se potikajo okoli naših domov.« Na dodatna vprašanja župnik ni želel odgovarjati.

29. marca, na cvetno nedeljo, sta poskušala ukrasti denar.

Posnetek videonadzorne kamere, ki je nameščena prav nad škatlo za prostovoljne prispevke, je zgovoren: najprej v cerkev stopita dva moška, eden celo pogleda proti kameri, potem pa v škatlo vtakne dolgo palico, na koncu katere je pritrdil lepilni trak, na katerega bi se lahko prilepil denar. Palico je neznanec trikrat porinil v škatlo in poskušal »ujeti« kak bankovec, a neuspešno, zato jo je zložil in spravil pod jakno. Nato sta se oba napotila proti vratom, tam pa ju je presenetil župnik. Na posnetku se vidi, kako ga eden odrine. Na naša poizvedovanja je Alenka Drenik Rangus s Policijske uprave Novo mesto odgovorila: »V nedeljo, 29. marca, okoli 14.30 smo bili obveščeni o poskusu tatvine v objektu v Dolenjskih Toplicah, kjer naj bi neznanca iz nabiralnika poskušala odtujiti denar. Ko ju je pri dejanju zalotil oškodovanec, sta ga odrinila in pobegnila z osebnim avtomobilom znamke Volkswagen Golf, karavan izvedbe, temne barve. Policisti so opravili ogled, zbirajo obvestila in izvajajo številne aktivnosti za identifikacijo storilcev. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.«

Oproščen, ker je kradel po cerkvah

Škatle za miloščino so po naših cerkvah kar pogosta tarča nepridipravov. Pred časom je tatič iz Bele krajine večkrat kradel v stolni in kapiteljski cerkvi sv. Nikolaja v Novem mestu. Tatvine so posnele kamere, zaradi svojih grehov v cerkvah pa je moral 56-letni Marko Golob stopiti pred roko pravice na novomeški sodniji. A na koncu je odvezo dobil zaradi Šutarjevega zakona, pa čeprav je kradel v času pogojnih kazni. Novembra lani je namreč začel veljati zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki v 12. členu določa, da tatvina majhne vrednosti, gre za vse, kar je manj kot 500 evrov, pomeni prekršek, in ne več kaznivo dejanje. Ker je treba v primeru sprememb zakonodaje uporabljati milejši zakon, je bilo treba pri tej zadevi upoštevati nov zakon. Golob je bil zato oproščen. 

Na delu sta bila dva. FOTO: Zaslonski posnetek
Neznanec je, preden se je lotil škatle s prostovoljnimi prispevki, pogledal proti kameri. FOTO: Zaslonski posnetek
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki