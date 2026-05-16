Župnika ogoljufal za 400.000 evrov?! Sebastjan to odločno zanika

Nekdanjega župnika v Motniku in Špitaliču Frančiška H. se še danes mnogi spominjajo kot veliko dobričino. In prav to naj bi ga stalo 400.000 evrov. »Nasedel je, ker je starejši gospod, zelo pobožen in naiven. Res je dobričina,« je o oškodovancu, ki je bil ob prihodu na vrhniško župnijo avgusta 2013 star 74 let, povedal Blaž Gregorc, duhovnik, zaposlen pri Škofiji Ljubljana.

Četudi ima zgodba precej dolgo brado, saj naj bi se dogajala med decembrom 2007 in majem 2014, tožilstvo še danes ne dvomi, da je za vsem stal Sebastjan Macuh iz Žalca. Kot goljuf, tako tožilstvo, naj bi točno vedel, kako naplahtati takratnega župnika. Spoznala sta se 2007., ko je Frančišek H. prodajal stavbo v sklopu župnišča, pri tem pa je prišel v stik z nepremičninsko agentko in njenim partnerjem Macuhom. Ta naj bi mu nato začel razlagati, da je njegov oče hudo bolan in da potrebuje denar za zdravljenje. Izposojeni denar da bo zagotovo vrnil do zadnjega centa, ker da bo podedoval veliko premoženje.

Sebastjana Macuha včeraj zaradi smrti v družini ni bilo na sodišče. Na fotografiji njegov zagovornik Erik Šuler. FOTO: Aleksander Brudar

Frančišek H. naj bi mu na račun svojih prihodkov, vse od pokojnin, dividend, podedovanih 250.000 evrov po stricu iz ZDA, prihrankov in celo kreditov v omenjenem obdobju, posodil različne vsote denarja. Tudi 1700 evrov, za kar je z Macuhom podpisal posojilno pogodbo. Domnevni goljuf naj bi se ves čas izmikal poravnavi svojih obveznosti, in sicer tudi z navajanjem, da mu grozi albanska mafija, ki da ga izsiljuje za denar. Ko je začel 43-letnega Žalčana spraševati, kdaj mu bo vrnil denar, naj bi mu ta natvezil, da ga je oropala mafija. Pa tudi, da ima denar na banki v Luksemburgu, a če hoče do njega, mora prej državi plačati 20-odstotni davek. In tako je menda od župnika iztisnil še dodatne tisočake.

Frančišek H., kot je trdil v preiskavi, si je ves denar, ki ga je izročal Macuhu, zapisoval v poseben zvezek. A tega je nato zažgal, saj naj bi ga domnevni goljuf nagovoril, da je to hudo kaznivo dejanje. Izposojanje denarja se je nadaljevalo. Zgodba se je zaključila šele leta 2014 oziroma nekaj mesecev potem, ko je bil premeščen na Vrhniko. V preiskavi je pojasnil, da mu je verjel, ker je bil naiven. Ker je velik poštenjak, je namreč domneval, da so pošteni tudi drugi. Da je opeharjen, se mu je začelo svitati, ko Macuha ni mogel več priklicati na telefon.

125.850 evrov je bil dolžan župnijama.

Župnika obtožil nečednosti

Frančiška H. je po njegovem odhodu iz župnije nasledil župnik Miran Kelvišar, zdaj župnik v Župniji Ljubljana Stožice. Včeraj, ko je bil kot priča zaslišan na sodišču, je pojasnil, da mu ni nič znano, kako je njegov predhodnik posloval, mu pa je bilo rečeno, da mora tja priti zaradi »nekih finančnih dolgov«. »Več kot to nisem vedel,« je zatrdil.

Računovodsko podjetje Regal iz Kranja je naredilo dejansko finančno stanje v župnijah v Motniku in Špitaliču na dan 31. julij 2013. Ugotovilo je, da je bil Frančišek H. Župniji Špitalič dolžan 27.450 evrov, Župniji Motnik pa 98.400 evrov – skupno 125.850 evrov. Predstavnik računovodskega servisa je v preiskavi razlagal, da naj bi šlo, kolikor mu je bilo znano, za izsiljevanje oziroma posojanje denarja. Za dvige na obeh računih pa da je bil pooblaščen le Frančišek H.

Obtoženi je v preiskavi molčal, na glavni obravnavi pa je v kratkem pisnem zagovoru priznal, da si je od župnika izposodil 1700 evrov, ki pa mu jih je tudi vrnil. Nato je navrgel, da je bil župnik zasvojen z igrami na srečo in da je denar menda zapravljal za prostitutke. Gregorc, zaslišan na sodišču, je o tem dvomil: »Bil je skromno oblečen, imel je skromen avto. In da bi pri sedemdesetih hodil v bordele … To so insinuacije.« Da ima do kart odpor, je zaslišan kot priča v začetku letošnjega leta zatrdil tudi oškodovani župnik, zanikal je tudi obiske igralnic. Zdaj že nekdanji župnik, ki naj bi bil po naših neuradnih podatkih, kot je pred kratkim ugotovil sodni izvedenec, dementen, je v tistih letih denar posojal tudi Milenku T. Leta 2015 je sodišče razsodilo, da mora duhovniku vrniti dobrih 88.000, župnišču Motnik - Špitalič pa 25.300 evrov. Milenko T. se je zaradi tega znašel tudi v sodni preiskavi zaradi kaznivega dejanja goljufije, a na koncu je tožilstvo odstopilo od pregona.

Včerajšnji podrobnejši pregled izpiskov bančnih računov oškodovanega župnika je pokazal, da naj bi imel ta na računu v teh sedmih letih vsega skupaj le 220.000 evrov. »Trditve tožilstva so se s podatki bank tako izpodbile. Ni ne duha ne sluha o 400.000 evrih,« je izpostavil obtoženčev zagovornik Erik Šuler iz Odvetniške pisarne Verstovšek. Tožilke Ane Kirm to ni prepričalo, da bi v tem delu spremenila obtožnico. Sojenje se nadaljuje čez mesec dni.