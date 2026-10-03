Zvečer drama v Krmi! Zaslišali medveda, niso si upali naprej, reševalci so jih iskali z dronom

Večerni pohod po dolini Krme se je za skupino pohodnikov nenadoma spremenil v precej neprijetno izkušnjo. Ob 21.57 so na območju občine Gorje zaslišali medveda in se zaradi strahu niso upali odpraviti naprej, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.

Na pomoč so jim priskočili reševalci GRS Mojstrana. Območje so najprej pregledali s pomočjo drona, nato pa pohodnike tudi locirali.

Ko so jih našli, so jih varno pospremili do parkirišča. Dogodek se je tako končal brez poškodb, pohodnikom pa bo nočno srečanje z glasovi iz gozda zagotovo še nekaj časa ostalo v spominu.