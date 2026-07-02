Zvečer drama v občini Grosuplje! Gasilci takoj pomagali, hudo so ga popikale

V naselju Žalna v občini Grosuplje se je v sredo zvečer dogajala prava drama. Kot navaja Uprava za zaščito in reševanje, so ob 22.05 gasilci PGD Žalna do prihoda reševalcev NMP nudili pomoč osebi, ki so jo popikale čebele.

Pik čebele je za večino ljudi neprijeten, vendar ni nevaren. Povzroči lokalno reakcijo, ki običajno izzveni v nekaj urah do nekaj dneh. Za nekatere ljudi pa je lahko življenjsko ogrožajoč.

Kdaj je nujna medicinska pomoč?

Takoj pokličite 112, če se po piku pojavijo znaki hude alergijske reakcije, kot so:

•težko dihanje ali piskanje,

•otekanje ustnic, jezika ali grla,

•občutek dušenja,

•omotica, izguba zavesti,

•hitro širjenje koprivnice po telesu.

Takšna reakcija se lahko razvije v nekaj minutah in zahteva takojšnje zdravljenje z adrenalinom. Posebno nevarni so tudi piki v usta ali grlo (na primer po zaužitju pijače, v kateri je bila čebela), ker lahko oteklina zapre dihalno pot, pri osebah z znano alergijo na čebelji strup.