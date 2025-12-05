Zvečer stekla iskalna akcija, pogrešano našli na brežini reke (FOTO)

V četrtek zvečer je na območju Gorenje vasi stekla obsežna iskalna akcija. Kot je poročala kranjska policijska uprava, je 77-letnica odšla neznano kam. Malo po 22. uri so policisti sporočili, da so osebo našli živo na območju Gorenje vasi.

O iskalni akciji pa poročajo tudi lokalni gasilci. Kot so zapisali na facebooku, se je ob zvečer se je na območju Gorenje vasi izgubila starejša oseba. »Gasilci PGD Gorenja vas in Poljane so osebo našli na brežini reke Poljanske Sore ter jo oskrbeli in predali reševalcem NMP Škofja Loka,« sporočajo in dodajajo, da so bili aktivirani tudi vodniki reševalnih psov, vendar so osebi našli še pred njihovim prihodom na kraj.