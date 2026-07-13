Zvečer tragedija v vinogradu v naselju Imenje, traktorist umrl

Uprava za zaščito in reševanje poroča o tragični nesreči pri delu. Ob 19.13 se je v vinogradu v naselju Imenje v občini Dobrovo prevrnil traktor in pod seboj hudo poškodoval osebo.

Traktorist je umrl

Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica in PGD Dobrovo so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri oživljanju poškodovane osebe, odklopili akumulator ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Na kraju so posredovali tudi reševalci NMP Nova Gorica in policija. V nesreči je traktorist umrl.