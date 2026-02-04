  • Delo d.o.o.
KOGA ŠČITI ZAKON?

Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
Menda naj bi že dlje opozarjal na napake v informacijskem sistemu dispečerske službe. FOTO: Črt Piksi
Menda naj bi že dlje opozarjal na napake v informacijskem sistemu dispečerske službe. FOTO: Črt Piksi
Aleksander Brudar
 4. 2. 2026 | 06:50
5:00
A+A-
Obtoženi Ljubljančan je po eni strani zaradi žvižgaških zaslug nagrajen z mesečnim denarnim nadomestilom države, a ga prav ta zdaj preganja tudi zaradi domnevnega kibernetskega napada. Pri 28-letniku doma so 14. marca 2024 policisti našli USB-ključek, v katerem so bili shranjeni podatki, ki so del kritične infrastrukture. In sicer iz informacijskega sistema dispečerske službe na reševalni postaji, ki deluje v okviru UKC Ljubljana. Brezposelni diplomirani zdravstvenik očitke na svoj račun, torej, da je s pomočjo programske skripte Python med junijem 2023 in januarjem 2024 posegal vanj ter s ...

Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
