Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

KOGA ŠČITI ZAKON?

Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.

Obtoženi Ljubljančan je po eni strani zaradi žvižgaških zaslug nagrajen z mesečnim denarnim nadomestilom države, a ga prav ta zdaj preganja tudi zaradi domnevnega kibernetskega napada. Pri 28-letniku doma so 14. marca 2024 policisti našli USB-ključek, v katerem so bili shranjeni podatki, ki so del kritične infrastrukture. In sicer iz informacijskega sistema dispečerske službe na reševalni postaji, ki deluje v okviru UKC Ljubljana. Brezposelni diplomirani zdravstvenik očitke na svoj račun, torej, da je s pomočjo programske skripte Python med junijem 2023 in januarjem 2024 posegal vanj ter s ...