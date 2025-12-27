  • Delo d.o.o.
TUJA ČRNA KRONIKA

10 najbolj branih: pretresljive zgodbe iz tujine, ki so zaznamovale leto 2025

Resnične tragedije, ki so opozorile svet, da varnost ni samoumevna.
Danka Ilić. FOTO: Facebook

Starša Alexander Andrew Corrie in Cassandra Lynn Lutz FOTO: X

Sadeq Nikzad je bil obsojen na podaljšano kazen 12 let, z devetimi leti zapora in nadaljnjimi tremi leti nadzora po vrnitvi v skupnost. FOTO: Policija Škotske Forth Valley

Nihče od potnikov žal ni preživel, med žrtvami je tudi eden od dedičev znanega družinskega podjetja. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Kaja Grozina
 27. 12. 2025 | 18:00
 27. 12. 2025 | 18:11
5:43
Tragične zgodbe, ki so letos pritegnile največ pozornosti, govorijo o svetu, v katerem so meje med nesrečo, kriminalom in družbenimi posledicami vse bolj zabrisane. V ospredje so stopili primeri, kjer tragični dogodki niso zaznamovali le žrtev, temveč tudi njihove družine, širše skupnosti in institucije. Dogodki, ki so odmevali na globalni ravni, so razkrili vprašanja o varnosti v delovnih okoljih, nadzoru nad nevarnimi predmeti in živalmi, zaščiti otrok, posledicah pomanjkljivih sistemov in družbeni napetosti. 

Predstavljamo deset najbolj branih člankov s področja tuje črne kronike.

1. mesto: Tragedija pri sosedih: počilo v podjetju, več ljudi vrglo v zrak, poročajo o mrtvih

V eksploziji v obratu podjetja za ravnanje z odpadki v provinci Caserta so umrli trije ljudje, med njimi tudi lastnik, dva delavca pa sta bila lažje poškodovana. Nesreča se je zgodila med vzdrževalnimi deli, po prvih informacijah gasilcev pa jo je povzročila eksplozija rezervoarja z odpadnim oljem. 

2. mesto: Obsežna rekonstrukcija izginotja deklice Danke končana, strašni sumi potrjeni

Nacionalni center za kriminalistično forenziko iz Beograda je po obsežni rekonstrukciji primera izginotja in umora dveletne Danke Ilić potrdil ključne sume o času, kraju in načinu dogodka. Analiza, ki vključuje preučevanje izjav prič, sledi in nadzornih posnetkov, je bila ena najbolj zahtevnih v zgodovini srbske forenzike. 

3. mesto: Živa zgorela: Edvard (23) in Narcis (24) z novo kupljenim avtomobilom vozila 185 km/h, trčila v cev toplarne

Edvard (23) in njegov prijatelj Narcis (24) sta v romunskem mestu Valcea umrla, potem ko sta pri hitrosti 185 kilometrov na uro izgubila nadzor nad vozilom in trčila v kovinske cevi toplarne. Avto je Edvard kupil le nekaj ur pred nesrečo, ki je močno pretresla lokalno skupnost.

4. mesto: Huda prometna nesreča: umrla zakonca in njuna dva otroka

Prometna nesreča v Bosni in Hercegovini je terjala štiri življenja turške družine. Zakonca, rojena leta 1980, sta umrla na kraju trčenja, njuna dva otroka pa sta podlegla poškodbam v bolnišnici. Tretji otrok je bil hudo poškodovan prepeljan v Sarajevo.

5. mesto: Srhljivo: 4-letni deček se je ustrelil, policija nato v kopalnici odkrila 30 kač in krokodila

V Alabami se je 4-letni deček ustrelil in utrpel hude poškodbe. Preiskava je v domu njegovih staršev, Alexandreja Corrieja (27) in Cassandre Lutz (39), razkrila neprimerne razmere za bivanje več eksotičnih živali, zato sta bila aretirana in obtožena ogrožanja otroka ter mučenja živali. Deček je po navedbah oblasti okreval.

6. mesto: Pretresljiva nesreča: utopil se je 19-letni maturant

19-letni maturant iz Subotice je umrl v Čantavirskem jezeru. Kljub hitri intervenciji reševalcev in poskusih reanimacije, je bilo njegovo življenje izgubljeno. Pristojni so odredili obdukcijo, šola pa je v znak žalovanja izobesila črno zastavo. 

7. mesto: Tijana (19) se je med skokom s padalom odpela in umrla, zdaj je znano zakaj

19-letnica iz Novega Sada, je 28. maja 2025 umrla med parasailing vožnjo. Posnetek, ki so ga objavili srbski mediji, potrjuje, da je pred padcem klicala na pomoč in kazala jasno stisko, kar izključuje ugibanja o namernem dejanju. Po ocenah strokovnjakov je najverjetnejši vzrok tragedije panični napad.

8. mesto: Prosilec za azil sredi mesta posilil deklico, menda »ni razumel kulturnih razlik«

Na Škotskem je bil afganistanski prosilec za azil Sadeq Nikzad obsojen na 12 let zaporne kazni zaradi posilstva 15-letne deklice. Napad se je zgodil oktobra 2023 v središču Falkirka, kjer je deklici sledil in jo nato napadel na dvorišču. Obtoženi je v zagovoru trdil, da ni razumel kulturnih razlik, sodišče pa je dejanje kljub temu opredelilo kot posebej hudo in mu izreklo tudi nadzor po izpustu ter vpis v register spolnih prestopnikov.

9. mesto: Direktor družinskega podjetja za seboj pustil dva otroka in nosečo ženo 

Lorenzo Rovagnati (41), direktor in dedič italijanskega družinskega podjetja Rovagnati, je umrl v helikopterski nesreči v kraju Noceto pri Parmi. Na krovu so bili trije potniki, nesreče pa ni preživel nihče. Za seboj je pustil nosečo ženo in dva otroka, dogodek pa je močno pretresel lokalno skupnost.

10. mesto: Ujeli Slovenko (54) pri hrvaškem kopališču: poglejte, kaj sta počela

V Varaždinu je hrvaška policija prijela 52-letnega Slovenca in 54-letno Slovenko, potem ko so pri kopališču Aquacity v njunem vozilu odkrili več vrst prepovedanih drog in digitalno tehtnico. Moški je bil aretiran in kazensko ovaden zaradi suma trgovine z drogami, ženski pa je bil izdan prekrškovni nalog zaradi kršitve zakonodaje o preprečevanju zlorabe drog.

Gre za resnične dogodke, ki razkrivajo, kako hitro lahko odpovedo varnostni mehanizmi, kako daljnosežne so posledice tragedij in kako ostro zareže kriminal, kadar so žrtve najmlajši in najbolj ranljivi. Naj ne ostanejo le odmev preteklega leta, ampak naj bodo jasno opozorilo, da je razmislek prvi korak, odgovornost pa edina pot do sprememb. 

