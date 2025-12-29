13 mrtvih, skoraj 100 ranjenih po iztirjenju vlaka (VIDEO in FOTO)

Trinajst ljudi je umrlo, skoraj 100 pa je bilo ranjenih, potem ko se je v Mehiki iztiril vlak. Mehiška mornarica je v nedeljo, 28. decembra, sporočila, da se je vlak s 250 potniki, med katerimi je bilo tudi devet članov posadke, iztiril v južni državi Oaxaca. Do iztirjenja je prišlo v bližini mesta Nizanda na glavni liniji med Veracruzem in Salina Cruzom. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je na omrežju X potrdila, da je umrlo 13 ljudi, 98 pa je bilo ranjenih – pet od njih huje.

FOTO: Rusvel Rasgado Afp

Mornarica je sporočila, da so 36 ranjenih prepeljali v lokalne bolnišnice, drugi pa so utrpeli lažje poškodbe. Reševalne ekipe pomagajo tudi ljudem, ki so po nesreči padli po 6,7 metra strmem pobočju. Na kraj nesreče so poslali več sto pripadnikov mornarice in reševalcev, visoki državni uradniki pa pomagajo družinam žrtev. Vlak, ki ga upravlja mehiška mornarica, povezuje pacifiško in zalivsko obalo države. Glavna linija je začela delovati leta 2023 v sklopu projekta nekdanjega predsednika Andrésa Manuela Lópeza Obradorja za gospodarski razvoj juga Mehike in vzpostavitev alternative Panamskemu prekopu za tovorni promet, poroča People.

FOTO: Rusvel Rasgado Afp