  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KRVAVA BILANCA ŠOKIRALA DRŽAVO

13 mrtvih, skoraj 100 ranjenih po iztirjenju vlaka (VIDEO in FOTO)

Na kraj nesreče so poslali več sto pripadnikov mornarice in reševalcev, visoki državni uradniki pa pomagajo družinam žrtev.
FOTO: Jose De Jesus Cortes Reuters

FOTO: Jose De Jesus Cortes Reuters

FOTO: Rusvel Rasgado Afp

FOTO: Rusvel Rasgado Afp

 FOTO: Rusvel Rasgado Afp

 FOTO: Rusvel Rasgado Afp

FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters

FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters

FOTO: Jose De Jesus Cortes Reuters
FOTO: Rusvel Rasgado Afp
 FOTO: Rusvel Rasgado Afp
FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters
A. G.
 29. 12. 2025 | 13:37
1:33
A+A-

Trinajst ljudi je umrlo, skoraj 100 pa je bilo ranjenih, potem ko se je v Mehiki iztiril vlak. Mehiška mornarica je v nedeljo, 28. decembra, sporočila, da se je vlak s 250 potniki, med katerimi je bilo tudi devet članov posadke, iztiril v južni državi Oaxaca. Do iztirjenja je prišlo v bližini mesta Nizanda na glavni liniji med Veracruzem in Salina Cruzom. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je na omrežju X potrdila, da je umrlo 13 ljudi, 98 pa je bilo ranjenih – pet od njih huje.

FOTO: Rusvel Rasgado Afp
FOTO: Rusvel Rasgado Afp

Mornarica je sporočila, da so 36 ranjenih prepeljali v lokalne bolnišnice, drugi pa so utrpeli lažje poškodbe. Reševalne ekipe pomagajo tudi ljudem, ki so po nesreči padli po 6,7 metra strmem pobočju. Na kraj nesreče so poslali več sto pripadnikov mornarice in reševalcev, visoki državni uradniki pa pomagajo družinam žrtev. Vlak, ki ga upravlja mehiška mornarica, povezuje pacifiško in zalivsko obalo države. Glavna linija je začela delovati leta 2023 v sklopu projekta nekdanjega predsednika Andrésa Manuela Lópeza Obradorja za gospodarski razvoj juga Mehike in vzpostavitev alternative Panamskemu prekopu za tovorni promet, poroča People.

 FOTO: Rusvel Rasgado Afp
 FOTO: Rusvel Rasgado Afp
FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters
FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters

Več iz teme

Mehikavlakiztirjenje vlaka
ZADNJE NOVICE
15:44
Bulvar  |  Tuji trači
PRESTIŽNA NAGRADA

Harrison Ford: od mizarja do Indiane Jonesa in Hana Sola

Harrisonu Fordu nagrada igralskega sindikata za življenjsko delo. 32. podelitev priznanj SAG-AFTRA bo 1. marca prihodnje leto.
29. 12. 2025 | 15:44
15:28
Bulvar  |  Glasba in film
EVROVIZIJA

Slovenski glasbenici uspešni na tujih predizborih za pesem Evrovizije

Tekmovanje za pesem Evrovizije bo prihodnje leto na Dunaju.
29. 12. 2025 | 15:28
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Očistimo nihalo, hranimo ga ločeno in ne dovolimo, da ga prijemajo drugi

Tako zagotovimo, da odgovori res prihajajo skozi intuicijo.
29. 12. 2025 | 15:15
15:01
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ena navada pri mizi, ki v nekaj sekundah pokvari praznično druženje

Praznični bonton brez stresa: zakaj telefon ne sodi na mizo in zakaj je hitenje največja napaka praznikov. Nasveti strokovnjakinje za lepše odnose.
29. 12. 2025 | 15:01
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TVEGANJE

Temna plat decembrskih praznikov: med njimi je več primerov velikokrat usodne težave

Podatki kažejo, da je 25. december dan, na katerega je zabeleženih več srčnih zapletov kot v katerem koli drugem obdobju leta.
29. 12. 2025 | 15:00
14:56
Novice  |  Svet
IZ PREKRŠKA V KAZNIVO DEJANJE

V tej evropski državi bodo morali prehitri vozniki odslej v zapor

Prehitrim voznikom bodo zasegli tudi vozilo in za tri leta odvzeli vozniški izpit.
29. 12. 2025 | 14:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki