Grozljiva tragedija: 14-letnik osumljen umora mame Tanje (45), prijatelji v solzah: »Srce boli, kriči in glasno joka«

Pretresljiva družinska tragedija je pretresla bolgarski Plovdiv. V stanovanju so našli mrtvo 45-letno Tanjo Mitevo, ki je umrla zaradi več vbodnih ran. Policisti so zaradi suma umora prijeli njenega komaj 14-letnega sina. Še posebej pretresljivo je, da je Tihomir po navedbah policije sam poklical številko za nujne primere in povedal, kaj se je zgodilo. Prijatelji pokojne so strti. Tanyo opisujejo kot ljubečo, delavno in izjemno srčno žensko. Bolgarski mediji poročajo, da naj bi pred tragedijo med materjo in sinom prišlo do prepira, vendar natančne okoliščine in motiv dejanja še niso povsem pojasnjeni.

Po smrti matere naj bi sam poklical policijo

Ena najbolj pretresljivih podrobnosti je povezana z ravnanjem najstnika po dogodku. Po besedah direktorja plovdivske policije Vasila Kostadinova je 14-letnik sam poklical številko 112 in povedal, da je ubil svojo mater. Ob prihodu policistov je sodeloval s preiskovalci. Tožilstvo je sporočilo, da naj bi bil motiv dejanja zelo oseben, podrobnosti pa ni razkrilo.

Sodišče je za mladoletnika odredilo pripor. Kot poročajo bolgarski mediji, so sodniki ocenili, da obstaja nevarnost pobega oziroma ponovitve kaznivega dejanja. Fant je osumljen naklepnega umora, njegova krivda pa še ni pravnomočno ugotovljena.

Kdo je bila Tanya? Prijatelji ne morejo verjeti, da je ni več

Tanya je bila po besedah ljudi, ki so jo poznali, uspešna, ambiciozna in vztrajna ženska, predvsem pa oseba z velikim srcem.

»Uspešna, ambiciozna, vztrajna, polna ljubezni, borbena, delavna, čudovita oseba,« so jo opisali znanci in prijatelji. Njeno življenje je bilo tesno povezano z družino in podjetništvom. V Plovdivu je končala študij živilske tehnologije, z nekdanjim možem pa sta se pozneje posvetila gostinstvu. Par je bil skupaj več kot 20 let. Preden sta v Stari Zagori začela gostinsko dejavnost, sta veliko potovala po Bolgariji. Nekdanji mož se je pred tem ukvarjal s kmetijstvom, ona pa mu je pomagala pri delu in hkrati skrbela za njuno hčerko. Leta 2009 sta se odločila za novo poslovno pot in vstopila v gostinstvo ter turizem. Pokojna je bila tudi velika ljubiteljica lova, o čemer pričajo fotografije, ki jih je objavljala na družbenih omrežjih. Poleg 14-letnega sina je imela še starejšo hčerko, ki študira v Plovdivu.

Sin je pred tragedijo živel pri starih starših

Po poročanju Telegrafa se je deček v Plovdiv preselil šele pred kratkim, potem ko so ga sprejeli na ugledno šolo. Pred tem je živel pri babici in dedku v Stari Zagori. Po dostopnih informacijah pred usodnim dnevom ni bilo večjih sporov med njim in materjo. Fant se je v preteklosti ukvarjal z gimnastiko, njegova starejša sestra pa z ritmično gimnastiko in baletom.

»Srce boli, kriči in glasno joka«

Na družbenih omrežjih se vrstijo žalostna sporočila ljudi, ki so poznali Tanyo. Njeni prijatelji se težko sprijaznijo z izgubo.

Posebej ganljiv je zapis ene od prijateljic, ki se je od nje poslovila z besedami: »Za vedno boš v mojem srcu! Ugasnila je moja zvezdica, ti pa si še mravljici naredila pot, da je lahko šla mimo! Rada te imam, veliko srce, nisi si zaslužila takšnega konca!« Prijateljica je dodala, da jo zaradi izgube neizmerno boli srce, in Tanyi namenila še zadnje pretresljive besede: »Oprosti, dušica, nisi si zaslužila takšne usode.«