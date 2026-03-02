15-letnika do smrti stisnila avtomobila na šolskem parkirišču

Na elitni zasebni šoli Campbell Hall v kalifornijskem Studio Cityju se je 4. junija lani zgodila tragedija, ki je pretresla skupnost. Petnajstletni Cosmo Silverman je po koncu pouka na območju umrl po tem, ko sta ga do smrti stisnila avtomobila. Njegova starša, Adam in Louise Silverman, sta decembra na sodišču v Los Angelesu vložila tožbo zaradi sinove smrti. Prepričana sta, da šola ni zagotovila osnovnih varnostnih ukrepov na parkirišču in da bi tragedijo lahko preprečili. V tožbi navajata, da je Campbell Hall šele po sinovi smrti uvedel vrsto varnostnih sprememb, ki bi morale biti v veljavi že prej.

Šola odgovornost zavrača. V odgovoru na tožbo, ki ga je vložila 26. februarja, trdi, da ni kriva za Cosmovo smrt in da je bila njegova »lastna malomarnost« edini in neposredni vzrok nesreče. Ob tem je vložila tudi tožbo proti domnevnemu vozniku enega od vozil, njegovemu očetu kot lastniku avtomobila ter podjetju Rivian, ki je vozilo izdelalo. Če bi sodišče šolo spoznalo za odgovorno, naj bi po njenem mnenju sorazmerni del krivde nosile tudi omenjene strani.

Odvetnik družine Silverman, Robert Glassman, je odziv šole ostro obsodil. Očitke je označil za »absurdne, nizkotne in brezsrčne«. Poudaril je, da so policija v Los Angelesu in strokovnjaki pregledali vozilo ter niso ugotovili mehanskih napak ali okvar. Po njegovih besedah je sramotno, da šola za tragedijo krivi lastnega učenca, namesto da bi prevzela odgovornost za pomanjkljivo ureditev parkirišča, na katero naj bi bila že pred nesrečo opozorjena. Glassman je že ob vložitvi tožbe dejal, da ta ni plod jeze, temveč nuje. Starša sta si po njegovih besedah prizadevala za sporazumno rešitev, da bi se lahko posvetila žalovanju, a naj bi zavarovalnica šole zavrnila resna pogajanja. Vodstvo šole je skupnost o tožbi obvestilo v pismu. Ravnatelj, Julian P. Bull, je zapisal, da zaradi odprtega sodnega postopka dodatnih javnih komentarjev ne bodo dajali – ob tem pa izrazil sožalje družini in prijateljem umrlega dijaka.