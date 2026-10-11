16-letnico zvabila z obljubo o službi, nato posilila in vrgla v kanal: preživela je, ker se je oprijela veje (VIDEO)

Šestnajstletnica naj bi se po navedbah policije v torek zvečer srečala z dvema moškima, ki naj bi ji obljubila pomoč pri iskanju službe v Delhiju. Pod pretvezo obiska pisarne naj bi se z njima odpeljala na osamljeno območje ob kanalu Zgornje Gange pri mestu Khurja, šele tam pa naj bi posumila, da nekaj ni v redu, in poskušala pobegniti. Po njeni izjavi policiji naj bi jo moška nemudoma zgrabila in spolno napadla, nato pa potisnila v kanal in pobegnila.

Celo noč je v vodi čakala na pomoč

Poškodovano dekle naj bi se v toku kanalne vode uspelo oprijeti drevesne veje in tako preživeti več ur. Njene klice na pomoč so okoli 3.30 zjutraj slišali ljudje v okolici, vendar so jo našli šele ob svitu. Zagledal naj bi jo domačin, ki je zgodaj zjutraj odšel h kanalu napajati živino. Poklical je sosede in policijo, skupaj pa so jo potegnili iz vode.

Po poročanju Times of India je imela mladoletnica težke življenjske okoliščine. Oče ji je umrl že pred leti, mati pa se je ponovno poročila in preselila v Rajasthan. Dekle je zato nekaj časa živelo pri babici, s katero sta bili v hudi finančni stiski. Ko je babica pred približno dvema letoma umrla, se je preselila k materi, vendar naj bi pozneje od tam odšla, ker naj z njo ne bi ravnali lepo. Nato je našla sobo za najem v Bulandshahru pri neki ženski. Prav njen mož naj bi bil eden od osumljencev.

Osumljenca prijeli, eden naj bi streljal na policiste

Policija je oba osumljenca pozneje prijela. Po navedbah policije so enega od njiju našli, ko naj bi se vrnil na območje ob kanalu iskat izgubljeni mobilni telefon. Ko so ga policisti pozvali, naj se ustavi, naj bi nanje streljal. V povratnem ognju je bil ranjen v nogo in odpeljan na zdravljenje. Policija je zasegla doma izdelano pištolo kalibra.315, naboje in motor. Prijeli so tudi drugega osumljenca.

Potisnila sta jo v kanal in pobegnila. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Proti njima so uvedli postopek zaradi skupinskega posilstva in po določbah indijskega zakona o zaščiti otrok pred spolnimi kaznivimi dejanji. Preiskava še poteka.