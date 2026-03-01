  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ALERGIJA

16-letnik pojedel klobase, pa umrl! Njegova smrt sprva pripisana astmi, a v resnici šlo za ...

To je alergija 21. stoletja.
Močno je bruhal potem, ko je pojedel goveje klobase. FOTO: Delo Ui
Močno je bruhal potem, ko je pojedel goveje klobase. FOTO: Delo Ui
M. U.
 1. 3. 2026 | 18:48
5:24
A+A-

Nekega junijskega večera leta 2022 je 16-letni Jeremy Webb kampiral s prijatelji na osrednji obali Novega Južnega Walesa, severno od Sydneyja. Nato pa šok, saj je močno bruhal potem, ko je pojedel goveje klobase. Medtem ko se je boril za zrak, je potrkal na okno bližnjega avtodoma ter prosil, naj pokličejo reševalce. Kmalu zatem se je zgrudil. Njegovi prijatelji so začeli z oživljanjem in ga izvajali vse do prihoda reševalcev. Nekaj več kot uro pozneje je bil Jeremy v bolnišnici razglašen za mrtvega.

Njegova smrt sprva pripisana astmi

Po obdukciji pa so zdaj ugotovili, da je šlo za alergijsko reakcijo na meso, ki jo je povzročil ugriz klopa, ter sprožil akutni astmatični napad. Gre za prvi dokumentirani smrtni primer alergije na meso v Avstraliji.

Profesorica Sheryl van Nunen, klinična imunologinja in alergologinja je za Guardian Australia navedla, da pozna le še en podoben primer na svetu – smrt 47-letnega pilota iz New Jerseyja leta 2024.

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije o sindromu alfa-gal

Čeprav so alergeni v drugih primerih nutritivne alergije praviloma beljakovine, je v tem primeru alergen molekula ogljikovih hidratov, točneje galaktoza-alfa-1,3-galaktoza, torej disaharid. Ta je v sesalcih z »rdečim mesom«. Prisotna je v mesu goveda, prašiča, ovce, konja, koze in divjačine. Vsebuje jo tudi želatina v koloidnih infuzijskih raztopinah, žele bonbonih, cepivih in vsebuje jo zdravilo za terapijo raka cetuksimab (Erbitux). Alergijske pojave na disaharid galaktozo v praksi imenujemo sindrom alfa-gal. Praktično pa ta sindrom pomeni alergijo na »rdeče meso«. V naših razmerah so to zlasti govedina, svinjina in divjačina. Kritična v tej zvezi je zlasti drobovina, npr. ledvice, jetra in pljuča omenjenih živali.

Simptomi sindroma alfa-gal

Simptomi so podobni kot po drugih nutritivnih alergenih: izpuščaji s srbenjem, otekline ustnic, okolice oči, vek, obraza, ovirano dihanje, kašelj s piskanjem v pljučih. Možne so bolečine v trebuhu, siljenje k bruhanju, driska, bruhanje. Najtežja reakcija, anafilaksija, se izraža s kombinacijo navedenih simptomov. Znižanje krvnega pritiska napoveduje zelo nevarno stanje. Simptomi, navedeni na začetku tega odstavka, se začnejo že v eni uri po zaužitju obroka, ki vsebuje galaktozo. Težje reakcije se opazujejo tri ure ali celo šest ur po takem obroku, torej po večerji sredi noči.

Preiskava je bila sprožena po intenzivnem prizadevanju Jeremyjevih staršev, ki so želeli povečati ozaveščenost javnosti o tej težavi. V ugotovitvah, objavljenih v četrtek, je namestnica mrliškega oglednika zvezne države Novi Južni Wales Carmel Forbes navedla, da je Jeremy umrl zaradi posledic anafilaksije, ki jo je povzročila alergija na meso po ugrizu klopa, kar je vodilo v akutno poslabšanje astme.

»To je alergija 21. stoletja«

Van Nunen je prva ugotovila povezavo med ugrizi klopov in razvojem alergije na meso sesalcev – povezavo, ki so jo medtem potrdili raziskovalci na vseh šestih celinah, kjer so zabeleženi ugrizi klopov. Alergen, povezan s temi reakcijami, alfa-gal, je molekula sladkorja, prisotna v slini in prebavilih klopov, pa tudi pri številnih sesalcih, vključno z govedino, jagnjetino, svinjino, kozami, kenguruji in divjačino. »To je alergija 21. stoletja,« je povedala Van Nunen in dodala, da je v porastu zaradi okoljskih sprememb. Po dveh ali več ugrizih klopov telo približno enega od dveh ljudi začne proizvajati protitelesa proti alfa-galu. Ko takšna oseba zaužije meso, se alfa-gal sprosti v organizmu in sproži alergijsko reakcijo.

Jeremy Webb je po selitvi na veliko posestvo, obdano z gostim grmovjem, na osrednji obali Novega Južnega Walesa, utrpel več ugrizov klopov. Pri desetih letih je dobil reakcije na rdeče meso, zaradi česar je družina posumila na alergijo na meso sesalcev, ki jo povzročajo ugrizi klopov. Vendar pa se Jeremy, njegova družina in njegov osebni zdravnik niso zavedali, da bi alergija lahko predstavljala tveganje za smrtno nevarno anafilaksijo.

Simptomi se pojavijo tri do šest ur po zaužitju mesa, saj je potreben čas, da se hrana prebavi in alfa-gal sprosti, je še pojasnila. Reakcije se lahko gibljejo od prebavnih težav do izpuščajev, otekanja in anafilaksije. Alergijsko reakcijo lahko sprožijo tudi drugi izdelki iz sesalcev, vključno z mlekom in želatino. Vrsta zaužitega mesnega izdelka lahko prav tako vpliva na resnost reakcije, je še navedeno v poročilu mrliške oglednice.

»Alfa-gal je prisoten v večjih koncentracijah v drobovini, zato lahko obrok, ki vsebuje drobovino, na primer klobase, povzroči hujšo reakcijo,« ob tem še piše v poročilu.

Več iz teme

alergijazdravjeklopismrtAvstralijaJeremy Webb
ZADNJE NOVICE
19:05
Bulvar  |  Tuji trači
DOBRODOŠLICA

Znana pevka vpila z balkona, dobila neprijeten odgovor in se skrila v sobo (VIDEO)

Tega res ni pričakovala.
1. 3. 2026 | 19:05
18:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ALERGIJA

16-letnik pojedel klobase, pa umrl! Njegova smrt sprva pripisana astmi, a v resnici šlo za ...

To je alergija 21. stoletja.
1. 3. 2026 | 18:48
18:21
Šport  |  Športni trači
PRSTANA NA ROKI

Se bo Domen Prevc kmalu poročil? Ta prizor z današnje tekme da misliti (FOTO)

Na današnji tekmi smučarskih poletov v Kulmu je kamera ujela prstana na roki izbranke Domna Prevca.
1. 3. 2026 | 18:21
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čas za sočutna dejanja, ustvarjalnost in duhovno rast

Astrološka napoved za ponedeljek, 2. marec.
Delo UI1. 3. 2026 | 18:00
17:53
Bulvar  |  Zanimivosti
REKORDI PADAJO

Znanstveniki odkrili pošastno 15-metrsko kačo, ki ruši vse rekorde (FOTO)

Indijski velikan je dolg 15 metrov.
1. 3. 2026 | 17:53
17:13
Novice  |  Slovenija
ALPINIST IN GORSKI REŠEVALEC

Razkrivamo podrobnosti: Boris odkril truplo legendarnega alpinista, nato izginil tudi sam

O njem že več kot pet let ni nobenih zanesljivih informacij.
1. 3. 2026 | 17:13

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki