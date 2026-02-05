  • Delo d.o.o.
UMRLA POD UDARCI

18-letnik priznal brutalni umor svoje mame, posnetki kamer razkrili njune zadnje skupne korake

Preiskava je ugotovila, da je umrla zaradi hudih poškodb glave.
Simbolična fotografija. FOTO: Welcomia Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Welcomia Getty Images
N. P.
 5. 2. 2026 | 21:07
 5. 2. 2026 | 21:07
0:16
A+A-

Osemnajstletni Tristan Roberts je v četrtek, 5. februarja, na sodišču v waleškem mestu Mold priznal, da je umoril svojo mater Angelo Shellis. Njeno truplo so našli sprehajalci ob poti blizu naravnega rezervata v severnem Walesu, 24. oktobra lani.

Shellis, 45-letna pomočnica učitelja na srednji šoli, je veljala za prijazno osebo, polno ljubezni, njeni svojci pa so izrazili globoko žalost ob nenadni izgubi. Na sodišču niso razkrili podrobnosti o njenem umoru, a tožilstvo je ob začetku sojenja omenilo, da je imel Roberts »stiske«. Po navedbah tožilke Julie Galston naj bi bila sestra umorjene vse bolj zaskrbljena zaradi njene varnosti, kar je vodilo do odločitve policije, da obišče Robertsovo hišo. Tam se je najstnik zaklenil v sobo, ob aretaciji pa naj bi vprašal: »Je bilo telo, ki ste ga našli, moja mama ali ne?«

Posnetki nadzornih kamer so kasneje pokazali, kako sta Roberts in njegova mama zapustila družinsko hišo in se ponoči odpravila proti naravnemu rezervatu. Roberts je imel s seboj nahrbtnik, posnetki pa so prikazali tudi njegov povratek. Preiskava je ugotovila, da je Shellis umrla zaradi hudih poškodb glave, ki so bile posledica udarca. Po začetnem sojenju je Roberts priznal krivdo, kar pomeni, da bo obsojen na dosmrtno kazen. Sodnik Rhys Rowlands je dejal, da bo pri izreku kazni upošteval to, da je najstnik priznal krivdo, in da bo naslednji mesec določen minimalni rok, ki ga bo moral prestati. Policija Severnega Walesa je sporočila, da je bil Roberts hitro identificiran kot osumljenec, aretiran pa je bil štiri dni pred obtožbo za umor.

Svojci in kolegi iz šole so se po tragediji poklonili spominu umrle. Njena sestra Sarah Gunther je zapisala: »Imela je srce, polno ljubezni in dobrote, vedno je postavila druge predse. Izguba nas je popolnoma uničila.« Philip Collins, ravnatelj srednje šole, kjer je Angela delala, jo je opisal kot »skrbno in predano pomočnico učitelja«, dodal pa, da so vsi na šoli globoko užaloščeni zaradi njene smrti.

