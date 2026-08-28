18-mesečni deček padel skozi okno, mama skočila za njim

Nesreča se je zgodila okoli 9.30 na ulici Malinckrodtstraße v severnem delu Dortmunda. Deček in njegova mama sta priletela na pločnik pred večstanovanjsko stavbo, pri čemer je deček utrpel hude poškodbe, mama pa jo je odnesla z lažjimi.

Na kraj so prihiteli reševalci, ki so dečku najprej pomagali na kraju dogodka, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Po zadnjih informacijah je njegovo stanje hudo, vendar stabilno. V bolnišnico so odpeljali tudi njegovo mamo. Policija za zdaj dogodek obravnava kot nesrečo. Kako je mogoče, da se je tako majhen otrok neopaženo povzpel na okensko polico, še ni znano, okoliščine pa preiskujejo.

Pred stavbo se je po nesreči zbralo več razburjenih članov družine. Policija je začasno zaprla ulico pred stavbo, da bi umirila situacijo, gasilci pa so družinskim članom nudili psihološko in pastoralno podporo.