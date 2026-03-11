19-letnik umrl med snemanjem videa na električnem stolpu

Tragična nesreča se je v torek popoldne zgodila v okrožju Jugovzhodni avstrijski Štajerski: 19-letni mladenič je med izvajanjem nevarne aktivnosti »roofing« izgubil življenje. Ob približno 17. uri je splezal na visokonapetostni stolp in se med tem verjetno dotaknil električnega voda. Po informacijah policije je med plezanjem na vrh stolpa z mobilnim telefonom snemal fotografije in videoposnetke. Ob tem je očitno prišlo do stika z energijskim vodom. Najstnik je pri tem utrpel smrtne poškodbe.

Takojšen alarm s strani voznika

Voznik na bližnji cesti B66 je ob približno 17. uri opazil negibno telo, ki je viselo približno 20 metrov nad tlemi na vodniku, in nemudoma poklical reševalce. Reševalne enote so hitro prispele na kraj nesreče. Zaposleni v podjetju Energie Steiermark so morali najprej izklopiti ta del visokonapetostne električne napeljave, da so lahko začeli reševanje. Na žalost pa je bilo prepozno – mladi moški je kljub poskusu reševanja umrl. Medtem je v bližnjem Leitersdorfu prišlo do izpada električne energije.

Preiskava je pokazala, da je 19-letnik že večkrat prej plezal na električne stolpe ter svoje dejavnosti dokumentiral z mobilnim telefonom. Takšne tvegane akcije, ki vključujejo plezanje na visoke zgradbe, vodnike ali druge gradbene objekte, so znane kot »roofing«. Ljudje to počnejo brez kakršnekoli zaščite, pogosto z namenom posneti spektakularne fotografije ali videoposnetke.

Tveganje ob vsakem podvigu

Predstavnik podjetja Energie Steiermark, Urs Harnik, ob tem le zmaje z glavo: »Plezanje na visokonapetostne stolpe je strogo prepovedano. Vsako takšno dejanje je povezano s smrtno nevarnostjo!« Za stolpe z napetostjo 20 kV naj bi bila celo določena minimalna varnostna razdalja enega in pol metra. Šokiran nad nesrečnim dogodkom je bil tudi župan Feldbacha, Josef Ober. »To je bil zelo težek primer za vse vpletene,« je izpostavil in pohvalil izjemno strokovnost reševalcev.