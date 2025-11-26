20-letnika obtožili spolne zlorabe, deklica rodila otroka

Južne sosede pretresa pretresljiv primer spolne zlorabe. Okrožno državno tožilstvo v osrednji Hrvaški je zaradi hudega kaznivega dejanja spolne zlorabe in izkoriščanja otroka vložilo obtožnico zoper mladeniča (20). Ta je namreč od konca junija do konca julija 2023 imel spolne odnose z otrokom, mlajšim od 15 let, piše Bjelovar.live.

Žrtev (14) je zanosila in v začetku aprila 2024 rodila obdolženčevega otroka. Iz ginekološkega poročila z dne 7. novembra 2023 je razvidno, da je bila žrtev v tistem času noseča nekaj več kot 18 tednov. Iz tega je bilo nedvomno ugotovljeno, da je žrtev imela spolne odnose pri 14 letih. Dojenčka je po rojstvu v skrbništvo prevzel center za socialno delo. Analize so potrdile, da je obdolženi otrokov oče.

Na sodišču je žrtev povedala, da je mladiča spoznala prek Instagrama. Po dopisovanju je pri njem doma prebivala približno mesec dni. »Med spolnimi odnosi nisva uporabljala zaščite. Po mesecu dni me je poslal nazaj domov. Ko sem ugotovila, da sem noseča, sem mu to sporočila prek Instagrama, a je odgovoril, da otrok ni njegov. Ko so moji starši izvedeli za nosečnost, so se odločili, da ga prijavijo, čeprav jaz tega nisem želela,« je dejala deklica in dodala, da so bili odnosi po njenem mnenju prostovoljni.