22-letnica spila energijsko pijačo v fitnesu: zapeklo jo je v grlu, končala v bolnišnici

Lažje poškodbe je utrpela 22-letnica iz Pulja, potem ko je pred nekaj dnevi v eni izmed puljskih telovadnic popila energijsko pijačo. Po nekaj požirkih jo je zapeklo v grlu, zato je poiskala zdravniško pomoč v puljski bolnišnici, je danes sporočila istrska policija.

Policija je v četrtek ob 18.40 prejela prijavo o dogodku. Mladenka je v enem izmed fitnesov na območju Pulja kupila pijačo, po nekaj požirkih pa jo je začelo peči v grlu, zato je odšla po pomoč v puljsko bolnišnico.

Ugotovili so, da je utrpela lažje poškodbe. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za energijsko pijačo z okusom ribeza. Po pregledu v puljski splošni bolnišnici so jo odpustili v domačo oskrbo.

Steklenico z energijsko pijačo so zasegli, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin dogodka.