Oglasila se družina moškega, ki ga je v živalskem vrtu v Angliji ubil tiger

Družina Williama Chapmana (24), ki je v soboto umrl, potem ko je v živalskem parku Yorkshire Wildlife Park v britanskem Doncastru vstopil v prostor s tigrom, je sporočila, da se je spopadal s hudo duševno boleznijo. Chapmana, ki se je kot otrok ukvarjal z igralstvom, je ubil tiger Altai. Britanske oblasti preiskujejo okoliščine tragedije. Družina je Chapmana opisala kot »inteligentnega, prisrčnega in zgovornega mladeniča«. V izjavi so se mu poklonili, medtem pa so v javnost prišle tudi nove podrobnosti iz njegovega življenja. Kot otroški igralec je namreč nastopil v več televizijskih produkcijah.

Glede na posnetek, objavljen na njegovih profilih na družbenih omrežjih, je Chapman verjetno snemal, ko se je približeval tigru. Na posnetku je videti žival, ki leži na dvignjeni leseni ploščadi nekaj metrov od kamere. Slišati je tudi hitro dihanje osebe, ki snema. V ozadju se slišijo vzkliki prič, med njimi »O, moj bog« in »Resno?«. Policija v južnem Yorkshiru je potrdila, da je Chapman v soboto živalski park obiskal sam. Priče so povedale, da so obiskovalci obupano kričali Chapmanu, naj se dela mrtvega, vendar se je zdelo, da njihovih navodil ni razumel. Po njihovih besedah je tigru govoril, naj se »neha grdo obnašati«.

Priče opisale dogajanje

Anthony Hunt, ki je s svojim dekletom Scarlet fotografiral tigra, je povedal, da je opazil nenadno spremembo v vedenju živali. »Nenadoma je pogled usmeril proti nečemu v ogradi. Pomislila sva, da ga bodo morda nahranili. Medtem ko je Scarlet fotografirala, sva skozi objektiv zagledala moškega, ki je vstopil med tigre,« je povedal. Po njegovih besedah se je Chapman nato spustil na vse štiri, začel moliti in gledati proti nebu. Tiger je bil takrat še vedno na ploščadi, nato pa je skočil z nje in se približal moškemu, da bi ga povohal.

Hunt je dodal, da sta se pozneje pogovarjala z žensko, ki je trdila, da je Chapmana poskušala odvrniti od vstopa v ogrado. Po njenih besedah ga je skušala fizično zadržati, vendar ji to ni uspelo. Druga priča, Alex Underwood, je povedal, da je Chapmana tik pred dogodkom videl plesati s slušalkami v ušesih. Moški ga je prosil, naj ga njegovo dekle fotografira, nato pa naj naredi še nekaj posnetkov. »Ni gledal v kamero. Pogledal naju je oba in se nama zahvalil,« je povedal Underwood. Ko je pozneje izvedel, da je nekdo vstopil v prostor s tigrom, je takoj pomislil na moškega, ki ga je srečal prej.

Kot otrok nastopal v televizijskih serijah

Medtem je postalo znano, da je Chapman kot otroški igralec leta 2009 nastopil v seriji Lahko vsebuje oreščke (May Contain Nuts) britanske televizijske mreže ITV. V njej je igrala tudi Shirley Henderson, znana po vlogi v filmih o Harryju Potterju. Leta 2012 se je pojavil tudi v dokumentarni seriji True Stories, ki jo je predvajala britanska televizijska mreža BBC.

Od Chapmana se je poslovila tudi igralska šola Jackie Palmer Stage School, ki jo je obiskoval. Na Facebooku in Instagramu so objavili ganljivo sporočilo. »Z veseljem smo spremljali, kako je William odraščal, tako kot človek kot tudi kot izvajalec. V čast nam je bilo, da smo bili del njegove poti. Vsi, ki so ga poznali, se ga bodo spominjali z veliko ljubeznijo,« so zapisali v šoli ter svojcem in prijateljem izrekli sožalje.

Tigra ne bodo usmrtili

Živalski park Yorkshire Wildlife Park je po sobotni tragediji, ko so morali obiskovalce evakuirati, zaprt že četrti dan zapored. Vodstvo parka je sporočilo, da so takoj po dogodku sprožili postopke za ukrepanje v nujnih primerih. Mestne oblasti v Doncastru so začele preiskavo varnostnih okoliščin tragedije. V parku so potrdili tudi, da je tiger Altai v dobrem stanju in da ga ne bodo usmrtili. Odločitev so sporočili po številnih vprašanjih javnosti, ki jo je zanimalo, kakšna usoda čaka žival.

Yorkshire Wildlife Park so odprli leta 2009, prostor za tigre pa leta 2011. Gre za približno 8000 kvadratnih metrov veliko območje, po katerem poteka 300 metrov dolga dvignjena pot za obiskovalce. V njem živijo amurski tigri, ogrožena podvrsta, katere populacijo v naravi ocenjujejo na približno 500 osebkov, poroča Index.hr.