24-letnik posilil in s sekiro udaril nekdanjo partnerico, nato pa na sodišču podal bizarno obrambo

Na Dunaju je pred sodiščem znova stal 24-letni državljan Srbije, že petkrat pravnomočno obsojen, ki mu tožilstvo očita tri posilstva nekdanje partnerice, matere njegovega otroka, ter poskus povzročitve telesne poškodbe. Na obravnavi so prišli na dan pretresljivi opisi stiske, ki jo je po navedbah tožilstva doživljala žrtev, obtoženi pa je sodišče presenetil z nenavadno obrambo.

Po poročanju medijev naj bi se napadi dogajali spomladi in poleti v stanovanju njegove mame (torej žrtvine nekdanje tašče), kamor se je obtoženi preselil kmalu po začetku razmerja, ki naj bi bilo zaznamovano z nasiljem. Tožilstvo navaja, da naj bi jo v enem primeru posilil po tem, ko mu je skrila kokain, v drugem pa naj bi »izgubil živce«, ko ni pristala na njegove zahteve v spolnosti.

Po obtožnici je nekega dne povsem izgubil nadzor, ko ni želela pristati na skrajna dejanja in je rekla: »Ne, tega nočem.« »S tem si mi dokazala, da mi ne pripadaš in da s teboj ne morem početi vsega, kar hočem,« naj bi ji rekel, nato pa jo napadel.

Na sodišču je nato nenadoma začel zmanjševati težo obtožb o posilstvu. Posebej vznemirljiv je bil tudi očitek o napadu s sekiro, ki naj bi se zgodil v njuni skupni postelji. Na sodišču je obtoženi poskušal zmanjšati težo očitkov in trdil, da bi ženska lahko »vstala in odšla«, njegov odvetnik pa je v enem delu skušal doseči prekvalifikacijo dejanja v kršitev spolne samoodločbe.

Posebej je izstopal še očitek o napadu s sekiro: po navedbah naj bi obtoženi spal s sekiro pod blazino, ki jo je naročil prek Amazona, nato pa naj bi sredi noči udaril po partneričinem telesu. Udarce naj bi delno ublažila posteljnina. Obtoženi je na sodišču dejal: »Nisem hotel nikogar poškodovati, mislil sem, da je v naši postelji tujec. Poleg tega sem jo s sekiro udaril le rahlo.«

Porota mu je v tem delu po poročanju verjela, ker ženska v tem incidentu ni utrpela poškodb, vendar je žrtvi verjela pri drugih očitkih. Moškega, ki je že prestajal kazen v zaporu Dunaj-Simmering, so obsodili na dodatnih 5,5 leta zapora poleg že obstoječe dvoletne kazni, skupaj torej sedem let. Žrtvi je sodišče prisodilo 5.000 evrov odškodnine, odločitev je pravnomočna.