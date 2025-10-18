26-letna Vera odšla na Tajsko, nato je bila ubita, da bi ji lahko odvzeli organe

Potovanje Belorusinje Vere Kravtsove v Bangkok se je končalo na najslabši možen način. Po poročanju britanskega portala Daily Mail je bila 26-letnica zavedena, da jo na Tajskem čaka manekenska služba. A ta je tam ni čakala. Prisiljena je bila delati kot sužnja. Kot poroča omenjeni portal, so jo kasneje tudi ubili, da bi lahko dobili njene organe.

Vero so odpeljali čez mejo v Myanmar, kjer je bila ujetnica prevarantskega centra, piše omenjeni britanski portal, ki se sklicuje tudi na informacije medija Mash. Njena naloga tam je bila, da od bogatih ljudi izsiljuje denar. A ko denarja ni več služila, so prekinili z njo pogodbo.

Ruski portal SHOT je poročal, da dekleta flirtajo z moškimi na straneh za zmenkarije ter jim ponujajo, da v nekaj investirajo, denar pa se nato nakaže prevarantom. To je očitno počela tudi Vera. Po informacijah tega portala od oktobra Vere ni bilo več slišati. Po njenem izginotju je nekdo kontaktiral njeno družino. Ta je izvedela šokantno stvar, in sicer, da bila Vera prodana za njene organe.

Kot piše Daily Mail, kitajske tolpe in burmanska milica vodijo posebne tovarne klicnih centrov v brezpravnem obmejnem območju, kjer so ugrabljeni delavci žrtve mučenja in izsiljevanja. Dodaja, da naj bi bilo tam kar 100.000 sužnjev.