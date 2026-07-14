26-letnica padla z balkona in umrla, zdaj se je oglasila njena mama: »To je najtežji trenutek v mojem življenju ...«

Brazilska vplivnica Kauana Bilhar je umrla v starosti 26 let po padcu z balkona stanovanjske stolpnice v Dubaju, kjer je živela zadnji dve leti. Okoliščine tragedije, ki se je zgodila 7. julija, še vedno preiskujejo pristojni organi v Združenih arabskih emiratih. Po poročanju brazilskih medijev je mlada ustvarjalka spletnih vsebin padla z balkona svojega stanovanja v 27. nadstropju. Kaj je privedlo do padca, za zdaj ni znano, zato primer ostaja predmet uradne preiskave.

Njena mati Darla Bilhar je po tragediji odpotovala v Dubaj, kjer spremlja potek preiskave in ureja prevoz hčerkinega trupla v domovino. Primer spremlja tudi brazilsko zunanje ministrstvo, ki je sporočilo, da družini prek veleposlaništva v Abu Dabiju zagotavlja konzularno pomoč.

Mati pozvala k spoštovanju

Smrt mlade vplivnice je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive, med njimi tudi govorice in ugibanja o okoliščinah nesreče. Zaradi številnih žaljivih komentarjev se je javno oglasila njena mati, ki je v čustvenem videoposnetku pozvala ljudi, naj prenehajo širiti nepreverjene informacije. »To je najtežji trenutek v mojem življenju. Moja hči se ne more več braniti pred obtožbami, zlobnimi komentarji in izmišljenimi zgodbami, ki krožijo po njeni smrti,« je dejala.

Dodala je, da je boleče spremljati, kako ljudje sodijo njeni hčerki, ne da bi jo sploh poznali. »Moja hči si zasluži spoštovanje. Tisti, ki so jo zares poznali, vedo, kakšna oseba je bila in kakšne sanje je imela,« je poudarila. »Danes je to moja hči, jutri je lahko nekdo, ki ga imate radi vi,« je dejala in dodala, da nobena mati ne bi smela pokopati svoje hčerke, še manj pa se med žalovanjem boriti za njeno dobro ime.