27 let v sobi groze: policija našla žensko, ki so jo starši skrivali kot ujetnico

Policija je po 27 letih našla 42-letno žensko, ki je bila zaklenjena v hiši svojih staršev. Ženska, znana le kot Mirella, je izginila leta 1998, ko je imela 15 let. Njeni starši so sosedom takrat rekli, da je izginila brez sledu.

Skoraj tri desetletja pozneje so jo letos končno rešili, potem ko so policisti prišli na njihov dom zaradi prijave o pretepu.

Po poročanju poljskega portala Fakt je Mirella večino svojega življenja preživela zaprta v eni sami sobi, popolnoma odrezana od zunanjega sveta. Ko so jo policisti julija našli, je bila izstradana in je imela rane na nogah, ki so segale do kosti.

82-letna lastnica hiše je trdila, da ni nobenih težav, a so policisti vseeno poklicali reševalce, ko so opazili Mirelline poškodbe. Čeprav je ženska trdila, da je »vse v redu«, so jo odpeljali v bolnišnico. Na srečo – saj je bila po besedah zdravnikov le nekaj dni oddaljena od smrti zaradi hude okužbe. V bolnišnici je preživela naslednja dva meseca.

Dolga pot rehabilitacije

Soseda Luiza je povedala, da je Mirella »videti kot starka«, ko so jo reševalci odpeljali iz hiše, in se spomnila, da sta se kot deklici igrali skupaj – takrat je bila Mirella zdrava in nasmejana najstnica. Luiza in njene prijateljice zdaj redno obiskujejo Mirello v bolnišnici in so zagnale spletno zbiranje donacij, da bi ji pomagale pri okrevanju.

Mirello čaka dolga pot rehabilitacije, saj je bila nazadnje v stiku z zunanjim svetom, ko je bila stara 15 let. Danes, skoraj 30 let pozneje, mora začeti življenje znova. Ena od organizatork zbiranja, Aleksandra Salbert, je pojasnila, da mora Mirella zdaj vse začeti iz nič – uradno sploh ne obstaja v nobenem državnem sistemu.

»V bolnišnico smo hodile skoraj vsak dan. Mirella je prijetna punca, polna sanj. Nikoli ni bila pri zdravniku, ni imela osebne izkaznice, ni bila zavarovana – to ni normalno,« je povedala Salbertova.

»Nima zavarovanja, ni prijavljena kot brezposelna, nima denarja in v očeh države sploh ne obstaja. Kupile smo ji mazila, jakno in čevlje, ker ni imela ničesar. Želimo ji pomagati dolgoročno, tudi s pravno pomočjo.«

Podobni primeri so pretresli Poljsko že prej – letos so iz t. i. »hiše groze« rešili tudi najstnico, ki sta jo mati in očim več let držala zaprto v zaklenjeni kopalnici. Tožilstvo trdi, da sta jo prisilila živeti v nečloveških razmerah, medtem ko odvetniki par zanikanju krivdo, poroča ladbible.com.