27-letna nosečnica zgorela z več majhnimi otroki

Požar, ki je zajel stanovanjske zabojnike, v katerih živijo delavci v bližini letovišča Antalya na jugozahodu Turčije, je zahteval življenja 27-letne Sirke in njenih petih majhnih otrok, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner province Antalya Hulusi Sahin je pred zoglenelimi zabojniki v okrožju Kepez severno od Antalye povedal, da je požar sredi noči zajel tri zabojnike, v katerih živijo delavci tamkajšnjih rastlinjakov. Umrli otroci so bili stari od štiri do devet let, poškodovanih pa je bilo še pet drugih ljudi, med njimi Sirkin mož, ki je v kritičnem stanju. Požar v zabojniku sirske družine je izbruhnil okoli 1.30. Vzrok požara še ni znan, je pa guverner Sahin dejal, da se zdi, da nekdo, ki je pekel na žaru na gorilniku pred zabojniki, ognja ni ustrezno pogasil. Poudaril je, da ne morejo z gotovostjo trditi, da je bil to vzrok, da pa so preiskovalci v okviru preiskave že pridržali tri ljudi.

Predstavnik lokalnih oblasti Sulejman Kaplan pa je izpostavil, da so že večkrat zahtevali gasilski dom, saj so gasilci preveč oddaljeni za učinkovito posredovanje. Tragedija se je zgodila, ko so muslimani v Turčiji začeli tridnevni ramazanski bajram, ki označuje konec postnega meseca ramazan.