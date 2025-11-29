33-letnica brutalno obračunala s partnerjem! Ne boste verjeli, s čim se je spravila na njegovo mednožje ...

V bosanskem Travniku se je včeraj zgodil incident, ob katerem še izkušeni policisti niso ostali ravnodušni. Malo po osmi uri zjutraj naj bi 33-letna ženska N. M. napadla svojega 24-letnega partnerja S. D. – in to z razžarjenimi kovinskimi kleščami. Moški je utrpel hude opekline na intimnem predelu, bolečine pa so bile tako silovite, da so ga morali nemudoma odpeljati v tamkajšnji zdravstveni dom. Zdravniki so ocenili, da potrebuje dodatno oskrbo, zato so ga poslali naprej na specialistično zdravljenje.

Policija je odhitela na kraj dogodka, zavarovala prizorišče in pridržala osumljeno žensko. Kaj je vodilo do tako bolečega obračuna, uradno še ni jasno. Motiv še preverjajo, okoliščine pa naj bi bile – kot pravijo preiskovalci – vse prej kot preproste.

O primeru so obvestili pristojne ekipe ministrstva za notranje zadeve, preiskava pa še teče.