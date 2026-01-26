33-letnico zabodli do smrti, v hiši z njo trije otroci: »Očka je ubil mamico!« (FOTO)

Victoria Hart (33) je bila umorjena v svojem domu v španski Malagi, in to medtem ko so bili z njo trije otroci. V soboto okoli 11.40 je bila do smrti zabodena, njen mož, s katerim ni živela, pa je bil aretiran zaradi suma umora.

»Očka je ubil mamico!«

Sosedi so povedali, da je njen enajstletni sin stekel iz hiše, da bi sprožil preplah. Njeni šestletni hčerki dvojčici sta bili prav tako v hiši v času napada, navaja LBC. Domnevno je poklical babico in rekel: »Očka je ubil mamico!«

Victoria Hart je delala kot frizerka. Stranka ubite Victorije, Mary Crane Woods, jo je opisala kot »prekrasno dušo, zelo delovno in čudovito mamo«.

Prijateljica umorjene, Jane Naughton, je na družbenih omrežjih objavila: »Ljubezen nikoli ne bi smela boleti, nikoli ne bi smela prestajati vsega, skozi kar si šla tako dolgo. A si, in držala si glavo pokonci, misleč na svoje čudovite otroke in svojo družino, ko si ga izločila iz svojih življenj. Vsem nam boš manjkala.«