38-letnik aretiran zaradi suma spolne zlorabe nečakinje, mlajše od 15 let

Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Splitu na Hrvaškem je odredil pripor za 38-letnika, osumljenega daljše spolne zlorabe nečakinje, mlajše od 15 let. Zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja in vplivanja na priče mu je odrejen pripor.

Osumljenec je obtožbe zanikal. »Kot smo neuradno izvedeli, je o primeru hrvaško policijo obvestil zdravnik po pogovoru z oškodovanko,« poroča Dalmatinskiportal.hr.