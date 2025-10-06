44-letnika med lovom ustrelil najboljši prijatelj (FOTO)

Lovec Srđan P. (44) iz Prijepolja na jugozahodu Srbije je v nedeljo tragično umrl med lovom, ki se ga je udeležil skupaj s prijatelji. Policija je sporočila, da so pridržali 42-letnega Amka A., ki ga sumijo, da je Srđana po nesreči ustrelil z lovsko puško. Zaradi hudih poškodb je Srđan umrl na kraju dogodka.

Do nesreče je prišlo pri zaselku Kašice na Kameni Gori. Po neuradnih informacijah je bila skupina lovcev na lovu na divje prašiče.

»V nekem potoku, kjer je teren zelo težko dostopen in gozdnat, se je zaslišal lajež psov. Lovci so pomislili, da gre za divjega prašiča, in sprožili strel. A na tem mestu je stal Srđan P., ki ga je strelivo zadelo in ubilo na kraju dogodka,« poroča Informer.

Dogodek so takoj prijavili policiji in reševalcem. Zaradi zahtevnega terena so morali posredovati tudi gasilci in reševalci, a zdravnik nujne pomoči je lahko le ugotovil smrt lovca.

Prijatelji Srđana in Amka so pretreseni. Pravijo, da sta bila nerazdružljiva že od otroštva: »Sedela sta skupaj v šolski klopi, bila sta kot brata,« pripovedujejo domačini.

Osumljenemu so odredili 48-urno pridržanje, nato pa ga bodo skupaj s kazensko ovadbo privedli k pristojnemu tožilcu.