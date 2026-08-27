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46-letnik ustrelil najstnika, ki sta pokopavala morskega prašička

46-letni Američan je bil zaradi streljanja na sosedova otroka obsojen na devet let zapora. Zadel ju je trikrat, vse skupaj pa se je zgodilo med pokopom njunega poginulega hišnega ljubljenčka.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 27. 8. 2026 | 14:29
3:24
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46-letni John Martin Dixon iz Houstona je te dni priznal krivdo za napad s smrtonosnim orožjem in postal pravnomočno obsojen na devet let zapora. Sodnica Tami Piers iz 180. okrožnega mestnega sodišča mu je izrekla zaporno kazen, v katero so mu všteli tudi 23 dni, ki jih je pred tem že preživel v priporu. V okviru dogovora o priznanju krivde je tožilstvo umaknilo še eno obtožnico, prav tako povezano s kaznivim dejanjem s strelnim orožjem.

Streljanje se je zgodilo nekaj po polnoči 17. julija 2025 v hiši na ulici Belgard v Houstonu. Policija je bila takoj obveščena, na kraju pa je našla 18-letnega Emmanuela Menchaco, ki je bil ustreljen trikrat, med drugim v hrbet. Strelec je streljal tudi na njegovega mlajšega brata, vendar ga ni zadel.

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Na vrtu sta pokopavala hišnega ljubljenčka

Brata sta bila pred streljanjem na dvorišču svoje hiše, kjer sta pokopavala svojega poginulega morskega prašička. Ko sta končala, sta se po dovozu odpravila proti sprednjemu delu hiše. Takrat so nadnju nenadoma začele leteti krogle. Menchaca je policistom povedal, da je najprej začutil »pritisk od zadaj«, nato pa ugotovil, da je bil ustreljen v hrbet. Njegov mlajši brat se je medtem skril za bližnje vozilo. Po njunih besedah sta nato zagledala Dixona.

Menchaca je pozneje preiskovalcem povedal, da je bil zaradi napada »šokiran« in da ni razumel, zakaj je Dixon streljal nanj. Bratoma je se uspelo vrniti v hišo in staršem povedati, kaj se je zgodilo.

Istega dne streljal tudi na kačo in oposuma

Po streljanju so za pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in selitve ranjenega mladeniča starši zagnali kampanjo GoFundMe. Menchacajeva mati je v opisu kampanje sina predstavila kot dijaka, ki ima rad šport in živali. »Je priden mladenič, ki v prostem času rad igra nogomet s prijatelji in hodi v telovadnico. Naš sin je zelo skrbna, nesebična in prismuknjena oseba, ki absolutno obožuje živali,« je zapisala.

Preiskovalci so med preiskavo potrdili, da je Dixon povezan z orožjem, ki je bilo uporabljeno pri streljanju. Njegov oče John Morgan Dixon je policistom potrdil, da orožja trenutno ne uporablja nihče drug, kot njegov sin. Hkrati je razkril, da sta z obtoženim sinom istega dne skupaj streljala na kačo pri zadnjih vratih hiše. Dixon je policistom na kraju povedal nekoliko drugačno zgodbo, in sicer je dejal, da je orožje tistega dne uporabil za streljanje na oposuma.

Policija je orožje pozneje našla v njegovi sobi, kjer je bilo spravljeno pod svetilko.

Končal na seznamu najbolj iskanih

Po streljanju je minilo več tednov, preden je bila proti Dixonu vložena obtožnica. Ko so ga avgusta 2025 obtožili, se je njegovo ime znašlo na seznamu desetih najbolj iskanih ubežnikov v Teksasu. Dixona so aretirali avgusta lani, septembra pa so ga po podatkih sodnih zapisov izpustili proti varščini. 

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streljanjepolicijaZDAsojenjeJohn Martin DixonEmmanuel MenchacaHouston
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46-letnik ustrelil najstnika, ki sta pokopavala morskega prašička

46-letni Američan je bil zaradi streljanja na sosedova otroka obsojen na devet let zapora. Zadel ju je trikrat, vse skupaj pa se je zgodilo med pokopom njunega poginulega hišnega ljubljenčka.
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