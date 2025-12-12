47-letnik skozi okno vrgel mladoletno deklico, hčerko svoje nove partnerke

Policija je na območju Zagreba aretirala 47-letnega moškega, ki ga sumijo, da je pred nekaj dnevi svojo mladoletno pastorko vrgel skozi okno pritlične hiše. Do policije je informacija prišla šele prek bolnišnice, kjer so deklico sprejeli zaradi zloma kosti, a se poškodbe niso ujemale z opisom nesreče. Kljub temu da višina padca ni bila smrtno ogrožajoča, je bila deklica precej poškodovana. Po ugotovitvah kriminalistične policije naj bi se incident zgodil doma. Deklica, učenka osnovne šole, je policistom povedala, da jo je očim med prepiranjem zgrabil in vrgel skozi okno. Na podlagi njenega pričevanja so začeli preiskavo, ki je trajala 24 ur.

Aretirani moški očitke odločno zanika. Trdi, da je bila poškodba posledica dekličinega upiranja med umivanjem ter da si je zgodbo o napadu izmislila. Njegovi različici dogodkov je pritrdila tudi dekličina mati, ki je policiji zatrdila, da je bila navzoča in da ni bila priča nikakršnemu napadu.

Kljub temu pa je policija po preiskavi sklenila, da obstaja utemeljen sum, da se je dogodek zgodil v skladu z dekličinim pričanjem. 47-letnika so zato ovadili zaradi povzročitve hude telesne poškodbe otroku. Ovadbo je potrdilo tudi pristojno državno tožilstvo, ki je uvedlo kazenski postopek.