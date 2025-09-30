55-letni vplivnež umrl med prenosom v živo: padel v globino in zagorel (VIDEO)

Tragedija se je zgodila med pretresljivim prenosom v živo. 55-letni kitajski ustvarjalec vsebin Tang Feiji je 27. septembra umrl, ko je njegovo ultralahko letalo med poletom strmoglavilo v okrožju Jiange v osrednji Kitajski, poroča revija People. Nesrečo so v živo spremljale stotine njegovih sledilcev na Douyinu, kitajski različici TikToka, kjer je imel več kot 100.000 oboževalcev.

Po tragediji so njegove profile zaklenili, tako da so vsebine lahko videli le še obstoječi sledilci. Posnetek strmoglavljenja pa se je hitro razširil po drugih družbenih omrežjih, med drugim tudi na X. Po poročanju portala Cover News in državne agencije China News Service je Tang med letom izgubil nadzor nad letalom, ki je ob udarcu v tla zagorelo. Smrt je bila na kraju potrjena.

Že vnaprej pomisleki o varnosti

Tang je v preteklih videih razkril, da je ultralahko letalo kupil za približno 42.000 evrov (okoli 350.000 juanov). Letalo je lahko doseglo višino 600 metrov in hitrost nad 100 kilometrov na uro. Sam je zatrjeval, da je nadzor nad letalom osvojil po vsega šestih urah vaje – kar je sprožilo resne pomisleke glede varnosti in regulacij. V času nesreče naj ne bi nosil niti čelade niti padala.

Sledilci so v prenosu v živo obupano pozivali: »Rešite ga!« in »Pokličite reševalce!« Na družbenih omrežjih so nato žalovali za njim kot za pogumnim in strastnim ljubiteljem letenja.

Težave z letalom je v preteklosti že doživel: leta 2024 sta mu kar dvakrat odpovedala kazalca za gorivo, zaradi česar je z višine zdrsnil za okoli deset metrov.