66-letnica v spodnjice zatlačila za osem tisočakov drog in jih odnesla v zapor

Ponesrečeni poskus tihotapljenja drog v britanski zapor HMP Oakwood se je za 66-letno Kim Kerwin končal na sodišču v Liverpoolu, kjer pa se je kljub resnosti kaznivega dejanja za las izognila zaporni kazni. Upokojenka je v spodnjem perilu skrivala prepovedane substance v vrednosti več tisoč funtov, nato pa med obiskom paketek poskušala neopazno predati zaporniku.

Nadzorne kamere so ujele trenutek, ko je Kerwinova segala v spodnjice, izvlekla zavojček in ga skrila v rokav puloverja. Ob vstopu v prostor za obiske je pristopila k zaporniku Scottu McLoughlinu, ki ga je opisala kot svojega pastorka, ga objela in mu medtem blago potisnila v žep. Pazniki, ki so dejanje opazili, so nemudoma ukrepali, pridržali zapornika in v njegovem žepu našli s prozorno folijo ovit paket. V njem je bilo skoraj 12 gramov kokaina, slabih 7 gramov ketamina in dva grama konoplje, skupna vrednost zaseženih drog na črnem trgu v zaporu pa je bila ocenjena na kar 7.450 britanskih funtov (okrog 8.666 evrov).

Upokojenka, ki doslej še ni bila kaznovana, se je branila z besedami, da sploh ni vedela, kaj natančno je v zavoju. Policistom je zatrjevala, da je bila v to dejanje prisiljena zaradi groženj, ki jih je prejela preko tekstovnih sporočil. Neznanec naj bi ji namreč grozil, da bo prišlo do umora, če paketa ne bo dostavila.

Sodnica je po tehtanju vseh okoliščin presodila, da obtoženki ne bo izrekla takojšnjega odhoda za zapahe. Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Od heroina in izgube do depresije

Njena zagovornica Bernice Campbell je na sodišču izpostavila težko življenjsko zgodbo svoje varovanke, ki jo je zaznamovala huda odvisnost od heroina, po izgubi partnerja pa se sooča še z močno anksioznostjo in depresijo. Po mnenju obrambe je šlo za izjemno naiven poskus, v katerega so jo zvabili drugi, sama pa pri pakiranju prepovedanih substanc sploh ni sodelovala in je zgolj slepo izpolnjevala navodila. Kerwinova je krivdo priznala šele na dan, ko bi se moralo začeti sojenje. Sodnica Louise Brandon je po tehtanju vseh okoliščin presodila, da obtoženki zaradi njene specifične situacije in osebne stiske ne bo izrekla takojšnjega odhoda za zapahe. Obsojena je bila na 18 mesecev zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, v tem času pa bo morala opraviti do 30 dni rehabilitacijskih aktivnosti in enoletni program odvajanja od drog.

Sodnica je ob koncu obtoženi namenila še resno opozorilo, da bo njeno ravnanje pod strogim nadzorom. Če pogoje pogojne kazni prekrši, jo čaka selitev v zaporsko celico, zato naj ponujeno priložnost za pomoč raje dobro izkoristi.