69-letnica umrla v silovitem trčenju z nekdanjim partnerjem: otroci razkrili srhljivo ozadje, policija že preverja

V Italiji preiskujejo smrt 69-letne ženske, ki je umrla v čelnem trčenju z avtomobilom svojega nekdanjega partnerja. Sprva so domnevali, da ji je med vožnjo postalo slabo, nato pa so njeni otroci razkrili pretresljive podrobnosti. Trdijo, da jo je nekdanji partner zasledoval in nadlegoval, ker se ni mogel sprijazniti z razhodom. Preiskovalci zdaj preverjajo, ali je 73-letnik trčenje povzročil namerno.

Preverjali možnost, da je ženski med vožnjo postalo slabo

V italijanskem mestu Cassano Magnago, severno od Milana, se je namreč v petek zjutraj zgodila tragična prometna nesreča, ki je sprva kazala na nesrečen splet okoliščin. V čelnem trčenju dveh avtomobilov je na kraju umrla 69-letna ženska, za volanom drugega avtomobila pa je sedel njen 73-letni nekdanji partner. Moškega so zaradi poškodb s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Vareseju.

Sprva so preiskovalci preverjali možnost, da je ženski med vožnjo postalo slabo. Toda po pričevanjih njenih otrok se je preiskava usmerila tudi v precej bolj pretresljivo možnost: da trčenje sploh ni bilo naključno.

»Čakal jo je in ji sledil. Imam posnetke«

Otroci pokojne ženske so po tragediji podali prijavo in zahtevali, naj policija podrobno preveri okoliščine materine smrti. Eden od sinov je za italijansko televizijo izrekel hude obtožbe na račun 73-letnega nekdanjega partnerja svoje matere, navaja Rai 3. Zatrdil je, da jo je moški zasledoval, čakal nanjo in ji sledil. Kot je povedal, ima tudi videoposnetke, ki naj bi potrjevali njegove navedbe. Družina je prepričana, da je treba preveriti, ali je moški nesrečo povzročil namenoma. Njene sume so podkrepile tudi informacije, ki jih je razkrila odvetnica pokojne.

Osem let sta bila skupaj, junija ga je zapustila

Kot je za italijanske medije pojasnila odvetnica Cinzia Botta, sta bila pokojna 69-letnica in njen nekdanji partner v zvezi osem let. Ženska se je junija letos odločila, da razmerje konča, vendar se 73-letnik po navedbah odvetnice s tem ni mogel sprijazniti. Sledilo naj bi obdobje groženj, prepirov in zasledovanja. Odvetnica je razkrila, da so moškega zaradi njegovega domnevnega vedenja pristojnim organom prijavili že konec julija. Pripravljali naj bi tudi dodatno dokumentacijo, s katero bi lahko natančneje opredelili očitana kazniva dejanja. Toda še preden bi se zadeva razpletla, je 69-letnica izgubila življenje.

Jaguar naj bi zapeljal na nasprotni vozni pas

Preiskovalci so se v soboto zjutraj vrnili na kraj tragičnega trčenja in opravili dodaten ogled. Prve ugotovitve kažejo, da je avtomobil znamke Jaguar, ki ga je vozil 73-letnik, zapeljal na nasprotni vozni pas. Prav tedaj je iz nasprotne smeri pripeljala njegova nekdanja partnerica. Sledilo je usodno čelno trčenje. Tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom, 73-letnik pa je v preiskavi. Preiskovalci bodo z obdukcijo in dodatnimi izvedenskimi preiskavami poskušali ugotoviti, kaj natanko se je zgodilo. Odvetnica pokojne je poudarila, da si njeni otroci želijo predvsem, da bi pristojni organi primer preiskali do konca in ugotovili resnico, je navedel Sky TG24.