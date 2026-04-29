72-letnica zbila otroka in pobegnila s kraja nesreče

Po ugotovitvah policije se je incident zgodil v ponedeljek, 20. aprila 2026, okoli 9.50 na Ulici sv. Josipa. 72-letna voznica je z osebnim avtomobilom zapeljala na pločnik, pri čemer je z desnimi kolesi zapeljala z vozišča in z bočnim ogledalom zadela otroka, ki je ob pločniku potiskal kolo. Otrok je bil v nesreči lažje poškodovan, voznica pa je po trku zapustila kraj dogodka. Zoper njo bo uveden prekrškovni postopek zaradi kršitve prometne zakonodaje.

Pobegi vse pogostejši

Hrvaška policija opozarja, da tovrstni primeri niso osamljeni, podobno pa je tudi pri nas. V letu 2025 so na območju Požeško-slavonske policijske uprave zabeležili kar 146 pobegov s kraja prometne nesreče. Največ jih je bilo prav v Požegi.

Podatki kažejo, da številni udeleženci prometnih nesreč, zlasti tistih z zgolj materialno škodo, kot so poškodbe vozil na parkiriščih ali prometne signalizacije, še vedno anonimno zapuščajo kraj dogodka, kljub jasnim zakonskim pravilom. Odgovorno sodelovanje v prometu ne pomeni le spoštovanja pravil, temveč tudi pravilno ravnanje ob nesreči. Pobeg s kraja lahko namreč resno oteži razjasnitev okoliščin in ima dodatne pravne posledice za povzročitelja.