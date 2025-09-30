77-letnik iz ljubosumja do smrti pretepel ženo (76), uporabil ponev in plastični kabel

Okrožno državno tožilstvo v Zagrebu je v ponedeljek vložilo obtožnico zoper 77-letnega državljana zaradi umora, ki se je zgodil aprila. Obtožen je, da je 26. aprila v Zagrebu verbalno in fizično napadel 76-letno ženo, nato pa ji zadal številne hude poškodbe glave in telesa. Vse se je zgodilo v njunem skupnem stanovanju, podrobnosti dogajanja so grozljive.

Prepričan, da ga vara

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev je bil motiv za umor ljubosumje – moški je bil prepričan, da ga žena vara. Usodnega dne je od nje zahteval priznanje.

Simbolična fotografija. FOTO: Delo Ui

Domnevno jo je pred smrtjo najprej poskušal zadaviti s plastičnim kablom, ki ga je imel zategnjen okoli njenega vratu, nato pa jo je s ponvijo večkrat udaril po glavi. 76-letnica je zaradi poškodb umrla v svojem stanovanju. Po končani kriminalistični preiskavi je policija primer označila za femicid, 77-letnika pa so pridržali zaradi vplivanja na priče in nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja.