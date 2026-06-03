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92-letnik nemočno ležal v postelji, mladenič (26) ga je s sekiro: »Da tako ubije nemočnega človeka ...«

Po poročanju srbskih medijev sta bila žrtev in storilec v sorodstvenem razmerju, domnevno naj bi šlo za očima osumljenca.
Simbolična fotografija FOTO:: Анатолий Тушенцов Getty Images
Simbolična fotografija FOTO:: Анатолий Тушенцов Getty Images
M. U.
 3. 6. 2026 | 18:46
 3. 6. 2026 | 18:46
1:30
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Moški (26) je bil v Beogradu danes aretiran zaradi suma, da je s sekiro ubil 92-letnega moškega. Po poročanju srbskih medijev sta bila žrtev in storilec v sorodstvenem razmerju, domnevno naj bi šlo za očima osumljenca.

Žrtev, starejši moški, je bil slaboviden in je v trenutku napada nemočno ležal v postelji, 26-letnik pa ga je ubil z udarcem s sekiro v glavo. Nato je mladič ob 7. uri poklical policijo in prijavil umor.

Motiv zločina je še vedno neznan, saj osumljeni, piše Nova.rs, ves čas molči.

»Da tako ubije starca, nemočnega človeka ...«

Oče aretiranega moškega je v šoku na kratko izjavil, da se je njegov sin v zadnjih nekaj dneh vedel zelo čudno, vendar ni slutil, da bo prišlo do umora. »Strašno je to, kar se je zgodilo. Da tako ubije starca, nemočnega človeka ... Ta se sploh ni mogel braniti, slabo je videl, bil je v resnih letih. Kaj mu je lahko naredil tako hudega, da je ta segel po sekiri?! Kakšno se je to zlo naselilo vanj, nihče ne ve, vsi pa smo zelo vznemirjeni,« so komentirali sosedje.

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92-letnik nemočno ležal v postelji, mladenič (26) ga je s sekiro: »Da tako ubije nemočnega človeka ...«

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