Afera »Kuverta«: to je vroča glavna šolska inšpektorica, ki so jo aretirali na božič

Pripadniki Ministrstva za notranje zadeve Kantona Sarajevo so 25. decembra aretirali dekana Stomatološke fakultete Univerze v Sarajevu Muhameda Ajanovića ter glavno šolsko inšpektorico Kantonalne uprave za inšpekcijske zadeve Dalilo Hakalović, ker jih sumijo zlorabe položaja ali pooblastil. Aretacije so izvedli po nalogu Tožilstva Kantona Sarajevo v okviru akcije »Kuverta«. Po podatkih tožilstva sumijo Ajanovića kaznivih dejanj zlorabe položaja ali pooblastil ter sprejemanja nagrade ali druge koristi za trgovanje z vplivom. Hakalović prav tako obtožujejo zlorabe položaja, preiskovalci pa verjamejo, da sta nezakonita dejanja izvedla skupaj kot sostorilca.

Preiskava poleg njiju zajema tudi ministrico za znanost, visoko šolstvo in mlade Kantona Sarajevo Adno Mesihović ter njeno pomočnico Dženito Viteškić, ki ju sumijo nezakonitega zaposlovanja v ministrstvu. Policija ju je aretirala že aprila letos, po priporu pa sta junija odšli domov in se zdaj branita s prostosti, z ukrepom prepovedi stikov s pričami. Na podlagi naloga tožilstva in odredbe Občinskega sodišča v Sarajevu je policija takrat preiskala njune pisarne in stanovanja.

Po navedbah tožilstva je preiskava usmerjena v vrsto dejanj, s katerimi naj bi Ajanović, Hakalović, Mesihović in Viteškić poskrbeli, da Ajanović nezakonito podaljša svoj dekanski mandat. Ajanović naj bi po navedbah izkoristil osebne povezave z navedenimi uradnicami, da bi od ministrstva dobil uradna mnenja in navodila, ki so mu omogočila ostati na čelu fakultete brez razpisa novega natečaja, poroča Jutranji list.

