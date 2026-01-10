Agent Ice je ustrelil še dva človeka

Agent zvezne Službe za priseljevanje in carine (Ice) je v četrtek v Portlandu v zvezni državi Oregon ustrelil in ranil dve osebi, in to le dan zatem, ko je agent Ice v sredo v Minneapolisu ubil 37-letno žensko v avtomobilu. Agenti so v Portlandu ustavili vozilo, ko pa so se identificirali, naj bi voznik zapeljal proti njim in jih poskušal povoziti, je pojasnilo ministrstvo za domovinsko varnost. Eden od agentov je zato streljal. Po navedbah ministrstva naj bi bila potnika, ki sta bila ranjena, povezana z venezuelsko tolpo Tren de Aragua. Mestni svetnik Portlanda Jamie Dunphy pa je prepričan, da gre za del nastajajočega vzorca, ko agenti zvezne vlade povzročajo nemire po državi.

»Dali jim bomo vedeti, da takšno obnašanje ni sprejemljivo. To je tiranija,« je nadaljeval Dunphy in napovedal proteste. Župan Keith Wilson je zvezne oblasti pozval, naj umaknejo svoje agente in prenehajo delovanje, dokler ne bo končana preiskava streljanja. Podpredsednik ZDA JD Vance je medtem izjavil, da je v Minneapolisu ubita 37-letnica sama kriva za smrt. Njen nekdanji mož je za lokalne medije povedal, da je v sredo odložila enega od svojih treh otrok v šoli ter se vračala domov, pri čemer je imela nekaj težav na zasneženi cesti.

Razjarjeni protestniki se zbirajo v vse večjem številu.

Težave naj bi zvezni agenti povzročili povsem po nepotrebnem, ker so zahtevali, da stopi iz vozila, a jih ta ni ubogala in je skušala odpeljati, nakar jo je agent Ice ustrelil in ubil. Ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem je dejala, da je bil agent Ice že lani vpleten v incident, ko ga je med poskusom aretacije osumljeni nezakoniti priseljenec z avtomobilom nekaj časa vlekel po cesti. To je potrdil tudi Vance ter dodal, da potem ni čudno, da je sedaj streljal na žensko.