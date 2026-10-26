Alan se je med poletom s prstom dotikal zadnjice 17-letnega dekleta, ne piše se mu dobro (FOTO)

Jonathan Alan Lefman iz ameriškega mesta Newton je bil po tridnevnem sojenju v Bostonu spoznan za krivega spolne zlorabe 17-letnega dekleta, ki je sedelo pred njim na poletu iz Portorika v Boston 30. avgusta 2024. Lefman, ki je bil na letalu z ženo in štirimi otroki, je po navedbah državnega tožilstva v ameriški zvezni državi Massachusetts vtaknil roko med naslonjalo in spodnji del sedeža pred seboj, da bi se brez dovoljenja dotaknil dekličine zadnjice. Ta je na monitorju v naslonjalu pred seboj videla odsev Lefmana, ki se je nagibal med sedežema. Uspelo ji je fotografirati njegove prste, ki so štrleli med naslonjalom in spodnjim delom njenega sedeža. Medtem ko se je Lefman dotikal najstnice, je njegov sin, ki je bil takrat star 16 let, kot je po poročanju New York Posta navajalo tožilstvo, sedel levo od njega. Po izstopu iz letala se je ena od odraslih družinskih članic dekleta, ki je potovala v drugi vrsti, soočila z Lefmanom in nadzorniku ameriške letalske družbe JetBlue prijavila njegovo vedenje. Kot dokaz je pokazala videoposnetek njegovih prstov.

»Nihče ne bi smel biti nikoli izpostavljen tako plenilskemu vedenju, še najmanj v zaprtem javnem prostoru.«

Tako se je s prstom dotaknil 17-letnice. FOTO: Okrožje ministrstva za pravosodje v Massachusettsu

Lefman, ki živi v hiši v Newtonu, vredni 2,3 milijona dolarjev (2,01 milijona evrov), je nasprotno trdil, da se je raztezal, in se opravičil. Ko so ga soočili z vprašanjem, ali so na posnetku njegovi prsti, je 48-letnik preiskovalcem odgovoril: »Pravzaprav ne.« Koliko kazni mu bo določilo sodišče, bo znano z izrekom sodbe 12. januarja 2027. Grozi mu do dve leti zapora in globa do 250.000 dolarjev (218.321 evrov).

»Obtoženi je večkrat spolno zlorabil mladoletnico, ki je preprosto poskušala varno potovati z letalom,« je v izjavi za medije dejala ameriška tožilka Leah B. Foley. »Ta sodba prinaša pravico najstnici, ki je po grozljivem dejanju pokazala izjemen pogum. Nihče ne bi smel biti nikoli izpostavljen tako škodljivemu in plenilskemu vedenju, še najmanj pa v zaprtem javnem prostoru, kjer se je imela pravico počutiti varno,« je dodal Ted E. Docks, posebni agent, odgovoren za Zvezni preiskovalni urad v bostonski diviziji. »FBI je v celoti zavezan zaščiti otrok in zagotavljanju, da bodo tisti, ki jih izkoriščajo ali zlorabljajo, kot je gospod Lefman, privedeni pred sodišče.«