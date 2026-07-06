Aleksander Izginil pred dvema mesecema, nato je policija odkrila grozljivo resnico: truplo našli zakopano

Srbijo je pretresel primer izginotja 40-letnega Aleksandra Lazića iz Stare Pazove, ki se je po dveh mesecih iskanja končal z grozljivim odkritjem. Preiskovalci so primer razjasnili in prijeli tri osumljence, med njimi očeta in njegova dva sinova, zaradi suma, da so moškega ugrabili, ga več dni zlorabljali, po njegovi smrti pa njegovo truplo zakopali.

Po sporočilu srbskega ministrstva za notranje zadeve so v petek zvečer prijeli 44-letnega P. J. in njegovega 19-letnega sina zaradi suma, da sta Aleksandra Lazića nezakonito zadrževala v stanovanju v Rumi, kjer naj bi ga več dni fizično zlorabljala. Preiskovalci sumijo, da je umrl zaradi posledic pretepanja, nato pa naj bi njegovo truplo odpeljali v družinsko hišo v Rumi in ga zakopali.

Policija je skupaj s tožilcem višjega javnega tožilstva v Sremski Mitrovici našla truplo v napredovali fazi razkroja.

Medtem so pripor odredili tudi tretjemu osumljencu, mlajšemu sinu, mladoletniku, rojenemu leta 2010. Sodišče je pripor odredilo zaradi nevarnosti vplivanja na priče in zaradi vznemirjenja javnosti.

Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo srbski mediji, preiskovalci preverjajo, ali so Lazića najprej brutalno pretepli na enem od gradbišč v Novem Sadu, nato pa ga v težkem stanju odpeljali v hišo v Rumi. Sumijo tudi, da je tam preživel več dni, preden je umrl. Te okoliščine za zdaj niso uradno potrjene in so predmet nadaljnje preiskave, piše Kurir.

Preiskovalci zdaj podrobno analizirajo izjave osumljencev in prič, rezultate forenzičnih preiskav, obdukcijski zapisnik ter materialne sledi, zbrane med ogledom kraja, da bi ugotovili natančen potek dogodkov in vlogo vsakega od osumljencev.

Po neuradnih informacijah preverjajo tudi, ali je po Lazićevi smrti pri prikrivanju zločina sodelovala še ena oseba. Za zdaj ni znano, ali bodo proti njej sprožili kazenski postopek.

Višje javno tožilstvo v Sremski Mitrovici za zdaj ni objavilo novih informacij o primeru. Vsi osumljeni imajo pravico do obrambe in veljajo za nedolžne, dokler njihova morebitna krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodno odločbo.