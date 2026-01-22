  • Delo d.o.o.
HUDA ZLORABA

Amanda, mati desetih otrok, 25 let držala najstnico kot sužnjo

Amanda Wixon je 25 let izvajala sistematično zlorabo nad mlado žensko, ki je preživela grozodejstvo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/iStockphoto 
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images/iStockphoto 
A. G.
 22. 1. 2026 | 14:07
 22. 1. 2026 | 14:35
A+A-

Britanka Amanda Wixon, mati desetih otrok, se je v Gloucester Crown Court soočila s sodnim postopkom zaradi 25-letnega prisilnega suženjstva, ki ga je izvajala nad najstnico. Žrtev je bila prisiljena čistiti njen razpadajoči dom in skrbeti za otroke, medtem ko je živela kot sužnja v sobi, ki je spominjala na »zaporniško celico«. Ko so jo novinarji vprašali, ali obžaluje svoje zločine, je Wixonova hladnokrvno odgovorila: »Ne. Nikoli nisem tega storila.« Žrtev se je v dom Wixonove preselila leta 1995, ko je imela 16 let. Tam je bila izpostavljena brutalnemu pretepanju, prisiljena spati v zaprti sobi in skrbeti za deset otrok Wixonove. Hrano je dobivala le iz ostankov, umivala se je skrivaj ponoči, vrata in okna pa so bila zaklenjena več kot dve desetletji. Njena svoboda je prišla šele leta 2021, ko je eden od sinov Wixonove obvestil policijo.

Med sojenjem so poroti predstavili grozljive podrobnosti zlorab, vključno z udarcem po zobeh z metlo, zlivanjem detergentov po grlu, polivanjem s čistilom in striženjem las proti njeni volji. Žrtev ni imela nobenih zdravstvenih ali zobozdravstvenih zapisov, v zadnjih dvajsetih letih ni obiskala zdravnika. Wixon se je soočila s tremi glavnimi obtožbami: lažno pridržanje, prisilno delo in napad, ki je povzročil telesno škodo. Porota je Wixonovo oprostila ene obtožbe napada, a je druge spoznala za krive. Wixonova je vse obtožbe zanikala in krivdo prevalila na svojega odtujenega sina.

Ko je zapuščala sodišče, so jo vprašali, ali ima kaj za povedati svoji žrtvi, ki jo je 25 let držala kot sužnjo. Hladnokrvno je odgovorila: »Ne veliko.« Na vprašanje, ali obžaluje svoja dejanja, je odgovorila: »Ne. Nikoli tega nisem storila.« Njen odvetnik Edward Hollingsworth je trdil, da je obtožba »zgodba fantazije in laži«, in da so bili tudi otroci Wixonove v podobnem stanju kot žrtev. Žrtev zdaj živi pri rejniški družini, obiskuje fakulteto in uživa v počitnicah, a še vedno doživlja nočne more in stalno potrebo po čiščenju. Detektiv Alex Pockett iz gloucestershirske policije je povedal: »V svoji karieri še nisem naletel na primer, kot je ta. Jasno je, da je to imelo ogromen vpliv na žrtev.« Wixonova je trenutno na pogojnem varstvu in bo sodbo prejela 12. marca.

Sistematična zloraba

Amanda Wixon je 25 let izvajala sistematično zlorabo nad mlado žensko, ki je preživela grozodejstvo. Sodba bo pokazala, ali bo mati desetih otrok končno odgovarjala za svoje hude zločine. Primer opozarja na trajne posledice prisilnega suženjstva in zlorab v domačem okolju, poroča LADbible.

22. 1. 2026 | 15:00
