Američanka v Splitu umrla manj kot 24 ur po prvih znakih bolezni: družina še vedno čaka pojasnila

32-letna Američanka Keaundra Michelle Derico je 5. maja umrla v Kliničnem bolnišničnem centru Split. Kot poroča Slobodna Dalmacija, je bil kot uradni vzrok smrti naveden septični zaplet, v medicinskem izvidu pa tudi sum na meningitis. Po podatkih, ki jih navaja družina, se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo izjemno hitro. V nedeljo naj bi bila še na plaži in brez vidnih težav, manj kot dva dni kasneje pa je umrla v bolnišnici.

V ponedeljek, 4. maja, naj bi zjutraj dobila visoko vročino, kmalu zatem pa se je pojavil še boleč kožni izpuščaj. Do popoldneva je bila sprejeta v splitski klinični center. Ob 21.30 so jo premestili na oddelek intenzivne nege, ob 1.36 po polnoči pa so jo zdravniki razglasili za mrtvo. Celoten potek od prvih simptomov do smrti se je tako odvil v manj kot 24 urah. Družina navaja, da pokojna ni imela resnejših zdravstvenih težav, razen nekaterih kroničnih, ki niso kazale na možnost tako hitrega in hudega zapleta. Po njihovih besedah je bila še nekaj dni pred smrtjo v dobrem stanju in brez znakov bolezni.

Družina bolnišnici očita pomanjkanje informacij

Družina trdi, da po smrti ni prejela jasnih pojasnil o poteku zdravljenja. Navajajo, da jim ni uspelo vzpostaviti neposrednega stika z bolnišnico, kljub večkratnim poskusom prek različnih oddelkov, tudi prek službe za komunikacijo v angleškem jeziku. Prav tako naj ne bi mogli pridobiti medicinske dokumentacije. Po njihovih navedbah komunikacija poteka prek ameriškega veleposlaništva v Zagrebu, ki se je vključilo takoj po smrti in pomaga pri urejanju dokumentacije ter postopkov za prevoz trupla v Združene države Amerike. Družina trdi tudi, da naj bi bili soočeni z zahtevami glede plačila stroškov pred prevzemom trupla, medtem ko naj bi jim bilo s strani veleposlaništva pojasnjeno, da bolnišnica zaradi neporavnanih obveznosti ne sme zadržati posmrtnih ostankov.

Keaundra Michelle Derico. FOTO: Facebook

Družina zahteva obdukcijo, saj želi natančno razjasnitev vzroka smrti. Po njihovih navedbah so sprva prejeli informacijo, da bo obdukcija opravljena zaradi suma na meningitis, kasneje pa naj bi se odločili, da je ne bodo izvedli. Družina vztraja, da se obdukcija izvede in da se ugotovi natančen potek dogodkov. Iz Kliničnega bolnišničnega centra Split so sporočili, da zaradi varovanja zasebnosti ne morejo razkrivati podrobnosti zdravljenja. Poudarili so, da je bila pacientka ob sprejemu v zelo slabem stanju, zato je bila takoj premeščena na intenzivno nego.

Navajajo tudi, da so bili izvedeni vsi potrebni medicinski ukrepi, vendar je pacientka kmalu po sprejemu umrla. Dodajajo, da so informacije o zdravstvenem stanju posredovali izključno kontaktni osebi, ki jo je pacientka sama navedla, saj so k temu zavezani po zakonodaji in pravilih o varovanju osebnih podatkov. Po njihovih navedbah so po smrti komunicirali z zavarovalnico, družinskimi člani in predstavniki ameriške konzularne službe pri veleposlaništvu v Zagrebu. Družina medtem čaka na rezultate obdukcije in nadaljnja pojasnila o vzroku smrti.