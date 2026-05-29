Andreja (21) je ubila elektrika, tragično umrl v nenavadni nesreči

Andrej V. (21) je tragično umrl zaradi električnega udara v vasi Veliko Laole ob tovornjaku z mešalcem za beton. Medtem ko se družina pripravlja na pogreb, se od tega vzornega mladeniča poslavlja ves kraj. Njegov oče je na družbenih omrežjih sorodnike in prijatelje obvestil o kraju in času pogreba.

»Dragi prijatelji in sorodniki, tragično je umrl moj sin. Pogreb bo v petek, 29. maja, ob 15. uri na pokopališču v Velikem Laolu,« je zapisal oče. Pod objavo mu je sožalje izreklo več kot 200 ljudi.

»Družini iskreno sožalje. Andrej naj počiva v miru z angeli, saj je bil tudi sam angel. Naj ga Bog sprejme v svoje prostore, saj angeli tja tudi spadajo. Neizmerna žalost. Mlado življenje je ugasnilo, prezgodaj je odšel. Velika žalost,« so le nekatere besede tolažbe.

Nesreča se je zgodila v sredo popoldne med delom s tovornjakom z mešalcem za beton. Po neuradnih informacijah je bil Andrej V. naslonjen na črpalko mešalca za beton, do nesreče pa je prišlo, ko se je cev betonskega mešalca dotaknila daljnovoda pod napetostjo. »Takrat je prišlo do električnega udara in mladenič je umrl,« je pojasnil vir in dodal, da se je vse zgodilo zelo hitro.

»Andrej je pristopil k tovornjaku in v roki držal pločevinko, najverjetneje soka. Pločevinko je odložil na tovornjak in nenadoma padel. Videti je, da ga je elektrika stresla prek te pločevinke, tako smo slišali,« v vasi pripovedujejo podrobnosti tragedije, kakršne ne pomnijo. Dodajajo, da je reševalna ekipa razmeroma hitro prispela na kraj nesreče, a mladeniču žal ni bilo več pomoči.

Umrli mladenič je v ta posel vstopil skupaj z očetom, ki je lastnik znanega podjetja v tem kraju. Domačini pravijo, da je bil izjemno priden fant in da se dela ni izogibal.

»Velika tragedija. Fant je bil izjemen. Igral je nogomet, z vsemi je bil dober. Čeprav mu ne bi bilo treba delati, je hotel, zanimalo ga je, vključil se je v posel. Vse nas je prevzela velika žalost,« pripovedujejo znanci družine.