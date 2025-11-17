Anis umoril »krasno mlado žensko«, preden bi lahko sodil še sebi, so ga prijeli policisti

Mostar je zavit v črnino zaradi tragedije, ki se je pripetila v nedeljo popoldan.

Življenje je izgubila mladenka, ki se je ravno vračala iz telovadnice, ko ji je začel slediti Anis Kalajdžić, sprla sta se ne, nato je nogometni sodnik žensko napadel še fizično. Aldina je sprav uspela pobegniti v bližnji lokal, kjer je na pomoč poklicala policiste, a preden bi ti prišli na kraj, je do nje pritekel Anis in jo ustrelil. Nato je poskušal soditi še sebi, a se je petelin zataknil in preden bi mu uspelo končati še dvoje življenje, so ga policisti aretirali, pišejo bosanski mediji.

Dežurna državna tožilka Vesna Pranjić je za klix.ba še dejala, da je osumljenec žrtvi že dalj časa pisal grozilna sporočila, a Aldina tega nikoli ni prijavila policiji.

Anis Kalajdžić naj bi umor načrtoval. FOTO: Osebno Arhiv/facebook

Njeni znanci in prijatelji se medtem od mlade svetlolaske poslavljajo tudi na družabnih omrežjih. »Težko je najti besede, s katerimi pospremiš smrt človeka, še težje, če je ta oseba študentka, ki si ji bil nekoč mentor. Poskušala je pobegniti od nasilneža, bedaka, slabiča brez hrbtenice,« je med drugim zapisal ekonomist in nekdanji Aldinin profesor

»Aldino Jahić, krasno mlado žensko, ki jo je umoril monstrum, sem poznal le na videz. Z dogodkov in seminarjev, ki sem se jih pogosto udeleževal. Nisem je poznal dobro, a tisto, kar sem o njej vedel, je bilo za čisto desetko. Nato se je človeški izmeček odločil, da ji odvzame življenje,« pa je bil oster Bubimir Bešlić, ki se ga je tragedija še posebej globoko dotaknila.

Kot piše portal vecernji.ba, naj bi tožilka odločila, da je šlo v omenjenem primeru za umor, saj naj bi Anis dogodek načrtoval. Šele pred kratnik je namreč kupil orožje, menda ga je potreboval za zaščito, saj naj bi prejemal grožnje, ker je bil nogometni sodnik.