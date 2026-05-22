Apokalipsa na Madžarskem: pred kako uro razneslo tovarno MOL-a, delavci mrtvi ali hudo opečeni (VIDEO)

V petrokemični tovarni MOL v Tiszaújvárosu na Madžarskem je prišlo do hude eksplozije, v kateri je umrl delavec, več drugih pa je bilo hudo poškodovanih. Novico o nesreči je prvi sporočil madžarski premier Péter Magyar, ki je dejal, da sta se na kraj eksplozije takoj odpravila minister za energetiko István Kapitány in izvršni direktor MOL Zsolt Hernádi. Izrazil je tudi sožalje družini delavca, ki je v požaru preminil.

MOL je potrdil, da je do eksplozije prišlo med ponovnim zagonom obrata 'Olefin 1', znotraj petrokemičnega kompleksa v Tiszaújvárosu. Družba je sporočila, da so gasilci požar sicer spravili pod nadzor, vendar bo intervencija trajala še nekaj časa. Medtem strokovne službe že ugotavljajo vzrok incidenta.