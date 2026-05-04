Aretirali moškega, ki naj bi v otroško hrano podtaknil podganji strup

Avstrijska policija je v soboto v Salzburgu v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hipp pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. V Avstriji so v več kozarčkih otroške hrane strup za podgane odkrili pred približno dvema tednoma. Pet kozarčkov proizvajalca Hipp, ki ima sedež v Nemčiji, so v naslednjih dneh še pred morebitnim zaužitjem našli v Avstriji, na Češkem in Slovaškem.

2 milijona evrov naj bi zahteval.

Evri v obliki kriptovalut

Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane. Po poročanju Die Presse je podjetje spletno pošto z zahtevo po izplačilu dveh milijonov evrov v obliki kriptovalut opazilo šele po izteku postavljenega roka. Sporočilo, ki je omenjalo šestdnevni rok, je bilo poslano 27. marca na naslov, ki ga ne pregledujejo redno.

Analiza vsebine kozarčka, kupljenega v Sparovi trgovini na Gradiščanskem, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane. Podrobnosti o vrsti strupa niso navedli. Zakaj se je odločil za zastrupitev otroške hrane, še ni znano. Moškega, ki naj bi po prvih informacijah deloval sam, zdaj zaslišujejo preiskovalci. Izsledili naj bi ga s pomočjo elektronskega sporočila in nadzornih kamer v trgovinah. Vsi kozarci so bili označeni s posebno belo nalepko, uokvirjeno z rdečim krogom, na dnu kozarca.

Česa ga sumijo Storilec je v hrano primešal 15 mikrogramov strupa za podgane. Rezultati dodatne toksikološke preiskave, ki jo je naročilo državno tožilstvo, še niso znani. Preiskavo trenutno vodijo v smeri poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, ob tem pa moškega bremenijo tudi obtožbe namernega ogrožanja javnosti. Če bodo preiskave pokazale, da bi bila količina strupa lahko zadostna za smrt otrok, se bo obtožba razširila na poskus umora.

A obstajal naj bi še en kozarec hrane s strupom, ki ga preiskovalci še niso odkrili. Tudi ta naj bi bil na območju avstrijske dežele Gradiščanska. Oblasti potrošnike pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poškodovane ali odprte pokrove kozarčkov, manjkajoči varnostni pečat, nenavaden ali pokvarjen vonj ali belo nalepko z rdečim krogom na dnu steklenega kozarca. Zaradi dejanja moškega je proizvajalec Hipp sicer odpoklical celotno paleto svojih izdelkov.