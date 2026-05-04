  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
AVSTRIJA

Aretirali moškega, ki naj bi v otroško hrano podtaknil podganji strup

Avstrijski policisti aretirali 39-letnika z Gradiščanskega. Namenoma naj bi zastrupil otroško hrano Hipp.
39-letnika naj bi izsledili na podlagi elektronskih sporočil in nadzornih kamer. FOTO: Blaž Samec
39-letnika naj bi izsledili na podlagi elektronskih sporočil in nadzornih kamer. FOTO: Blaž Samec
STA, G. S.
 4. 5. 2026 | 05:40
2:52
A+A-

Avstrijska policija je v soboto v Salzburgu v preiskavi odkritja strupa za podgane v več kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hipp pridržala moškega. Osumljenca, starega 39 let, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska. V Avstriji so v več kozarčkih otroške hrane strup za podgane odkrili pred približno dvema tednoma. Pet kozarčkov proizvajalca Hipp, ki ima sedež v Nemčiji, so v naslednjih dneh še pred morebitnim zaužitjem našli v Avstriji, na Češkem in Slovaškem.

2 milijona evrov

naj bi zahteval.

Evri v obliki kriptovalut

Oblasti sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja proizvajalca te otroške hrane. Po poročanju Die Presse je podjetje spletno pošto z zahtevo po izplačilu dveh milijonov evrov v obliki kriptovalut opazilo šele po izteku postavljenega roka. Sporočilo, ki je omenjalo šestdnevni rok, je bilo poslano 27. marca na naslov, ki ga ne pregledujejo redno.

Analiza vsebine kozarčka, kupljenega v Sparovi trgovini na Gradiščanskem, je pokazala, da je vseboval 15 mikrogramov strupa za podgane. Podrobnosti o vrsti strupa niso navedli. Zakaj se je odločil za zastrupitev otroške hrane, še ni znano. Moškega, ki naj bi po prvih informacijah deloval sam, zdaj zaslišujejo preiskovalci. Izsledili naj bi ga s pomočjo elektronskega sporočila in nadzornih kamer v trgovinah. Vsi kozarci so bili označeni s posebno belo nalepko, uokvirjeno z rdečim krogom, na dnu kozarca.

Česa ga sumijo

Storilec je v hrano primešal 15 mikrogramov strupa za podgane. Rezultati dodatne toksikološke preiskave, ki jo je naročilo državno tožilstvo, še niso znani. Preiskavo trenutno vodijo v smeri poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, ob tem pa moškega bremenijo tudi obtožbe namernega ogrožanja javnosti. Če bodo preiskave pokazale, da bi bila količina strupa lahko zadostna za smrt otrok, se bo obtožba razširila na poskus umora.

A obstajal naj bi še en kozarec hrane s strupom, ki ga preiskovalci še niso odkrili. Tudi ta naj bi bil na območju avstrijske dežele Gradiščanska. Oblasti potrošnike pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poškodovane ali odprte pokrove kozarčkov, manjkajoči varnostni pečat, nenavaden ali pokvarjen vonj ali belo nalepko z rdečim krogom na dnu steklenega kozarca. Zaradi dejanja moškega je proizvajalec Hipp sicer odpoklical celotno paleto svojih izdelkov.

Več iz teme

hippotroška hranahranastrup za podganestruppolicijaaretacijaAvstrijazastrupitevotrocikriminal
ZADNJE NOVICE
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
DUHOVNI NASVET

Dobra vila Maja: Tišina razkriva vse potlačeno in skrito (Suzy)

Sprva boste našli svoje sence in pogledali v svoje temne dele. A prav v teh trenutkih surove resnice se skriva vaša svoboda. Takrat odpadejo vse iluzije, takrat srečate svoj resnični jaz.
4. 5. 2026 | 06:25
06:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORVEŠKA

Sin para, poveznega z Epsteinom, storil samomor po objavi šokantnih dokumentov

Edwarda Juula Rød-Larsna so našli mrtvega v Oslu. Bil je celo dedič zloglasnega Jeffreyja Epsteina.
4. 5. 2026 | 06:05
06:00
Bulvar  |  Tuji trači
KRONANE GLAVE

Princesa Diana je bila obsedena z jasnovidci: eno njihovo opozorilo je bilo srhljivo

Na dan je prišla šokantna skrivnost.
4. 5. 2026 | 06:00
05:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
AVSTRIJA

Aretirali moškega, ki naj bi v otroško hrano podtaknil podganji strup

Avstrijski policisti aretirali 39-letnika z Gradiščanskega. Namenoma naj bi zastrupil otroško hrano Hipp.
4. 5. 2026 | 05:40
05:36
Premium
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Tadej Pogačar gospodar švicarskih cest

Slovenski šampion na dirki po Romandiji dobil štiri etape. Najprej na ogled tras Toura, nato počitek in višinske priprave.
Miha Hočevar4. 5. 2026 | 05:36
05:25
Bulvar  |  Glasba in film
ELEKTRIČNA KITARA

Pionir neoklasičnega hard rocka v soseščini

Yngwie Malmsteen v Zagrebu z retrospektivo štirih desetletij kariere. Velja za umetnika, ki je radikalno preoblikoval način razumevanja električne kitare.
4. 5. 2026 | 05:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki