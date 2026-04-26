Aretirali nagrajenega fotografa in urednika, ki je v televizijskih garderobah skrivaj snemal ljudi med preoblačenjem

Ameriške oblasti so aretirale televizijskega fotografa in urednika Darrella Leeja Vannostrana, ki je osumljen, da je v garderobah televizije skrivaj nameščal kamere in snemal ljudi med preoblačenjem. Primer je prišel na dan 24. marca, ko so zaposleni med rednim čiščenjem prostorov na televiziji KWTV naleteli na dve skriti kameri. Ti sta bili nameščeni pod stojali za oblačila in usmerjeni proti prostoru za preoblačenje, poroča True Crime News.

Darrell Lee Vannostran. FOTO: Facebook

Posnetke našli na njegovem telefonu

Policija je ob pregledu posnetkov ugotovila, da sta bili kameri večkrat prestavljeni in uporabljeni za snemanje oseb v zasebnih trenutkih. Na podlagi časovnih podatkov in dostopa do prostorov so preiskovalci kot glavnega osumljenca določili 40-letnega Vannostrana, ki je na tej televiziji vodil oddelek za fotografijo in videoprodukcijo. Po ugotovitvah preiskave naj bi prihajal na delo tudi izven svojega urnika, ti prihodi pa sovpadajo s časom nastanka spornih posnetkov.

Vannostran, ki je leta 2025 prejel več regionalnih nagrad Emmy, je ob pogovoru s policisti priznal, da je vedel za kamere. Preiskovalci so nato zasegli njegove telefone in več naprav, na katerih so našli dodatne posnetke ljudi med preoblačenjem. Za zdaj še ni jasno, ali so bile med posnetimi osebami zaposleni ali obiskovalci televizije.

Osumljenca so 21. aprila prijeli na njegovem domu. Trenutno ostaja v priporu ob varščini 25.000 dolarjev, uradne obtožbe pa še niso bile vložene. S televizije so medtem sporočili, da Vannostran tam ni več zaposlen, niso pa pojasnili, ali je bil odpuščen ali je delovno razmerje prekinil sam.